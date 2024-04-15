Детские поликлиники Подмосковья получат еще 240 аппаратов для диагностики в этом году

Читайте нас в:

Как рассказал глава Минздрава региона Алексей Сапанюк, на закупку техники направят более 441 миллиона рублей.

«Для проведения качественной диагностики важны не только высококвалифицированные медицинские специалисты, но и современное оборудование. Для этого медтехникой продолжают оснащаться медорганизации Подмосковья, в том числе детские поликлиники Подмосковья», - сказал он.

Оборудование получат поликлиники в Подольске, Дмитрове, Жуковском, Королеве и других округах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».