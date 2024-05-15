Детские площадки в Солнечногорске приведут в порядок в мае

Теперь детям и их родителям качели, горки, карусели, качалки, домики и резиновое покрытие в легкой и доступной форме сами «рассказывают» о своих поломках и, главное, дате их устранения.

«Благодаря стикерам, наклеенным на самом видном месте, жители понимают, что каждый дефект на детской площадке учтен и находится в плане ремонта, и ответственная организация точно знает сроки его устранения», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

На днях подобные предупреждения появились на 29 игровых элементах, дефекты на которых устранят в указанные на стикерах сроки.

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