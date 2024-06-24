Детские площадки в 3 микрорайонах Воскресенска приведут в порядок до конца июня

Комитет лесного хозяйства провел обработку лесов Подмосковья от непарного шелкопряда. Работы выполнили у границ с Рязанской и Владимирской областями, на территории пяти городских округов.

Председатель Комлесхоза Евгений Агулов рассказал, что за три года в Подмосковье обработали около 40 тысяч гектаров леса. В этом году работы выполнили на площади более 10 тысяч гектаров в городских округах Егорьевск, Зарайск, Луховицы, Серебряные Пруды и Шатура.

Специалисты оценили эффективность воздействия инсектицида на вредителя - она составила 96,5%.

На время проведения работ пребывание жителей в лесу ограничили. Нельзя было пасти скот в местах обработки, собирать ягоды, грибы и лекарственные травы.

В заповедниках, где использование инсектицидов под запретом, проводилась наземная обработка по технологии «сухого тумана».

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