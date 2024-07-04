04 июля 2024, 18:25

Детские площадки у двух домов на Крупской улице откроют в Мытищах в июле

Пресс-служба городского округа Мытищи
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Две детские площадки на улице Крупской в Мытищах приведут в порядок. Ход работ проверили депутаты в рамках выездного совещания.

Площадку у дома № 10 по Крупской улице откроют уже в ближайшие дни. Здесь осталось установить газонное ограждение вокруг площадки. Об этом в ходе выездного совещания сообщил председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов. А в конце июля новая площадка начнет радовать детей у дома № 13 по той же улице. Уже закончены работы по благоустройству, осталось заасфальтировать внутренние проезды.

Жители домов помогали в благоустройстве, вносили корректировки в эскиз.

«В летний период мы проводим масштабные работы по комплексному благоустройству дворовых территорий. Степень готовности у нас достаточно высока», - прокомментировал заместитель главы Мытищ Кирилл Дунаев.

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Благоустройство Мытищи
04 июля 2024, 18:26
Слет православной молодежи Подмосковья прошел в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Слет православной молодежи Подмосковья прошел в Мытищах. Местом встречи стал духовно-просветительский центр «Здоровое поколение» при храме святого мученика Уара в поселке Вешки.

Летний миссионерский молодежный слет Московской митрополии в этот раз посвящен Году семьи. Программу готовили преподаватели кафедр Библеистики и Богословия Московской духовной академии, кафедры педагогики историко-филологического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, а также межрегиональной общественной организации «Здоровое поколение».

«На этой встрече мы поднимаем самые разные и актуальные темы. В Год семьи в большинстве своем они касаются значения семейных ценностей, взаимодействия Церкви и современного мира», - прокомментировал настоятель храма Олег Мумриков.

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Мытищи Молодежь
04 июля 2024, 18:25
Вентилируемый фасад установят в детском саду на улице Борисова в Лобне
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В городском округе Лобня продолжается строительство детского сада на улице Борисова. На данный момент работы вышли на новый этап: ведутся работы по устройству фасада, систем вентиляции и сантехники. Также производится укладка плитки на стены и полы, параллельно идет благоустройство прилегающей территории.

Напомним, что строительные работы начались несколько лет назад, но были приостановлены в 2017 году по инициативе инвестора. Возобновление строительства произошло в конце февраля 2024 года после того, как объект включили в государственную программу поддержки.

По завершении строительства, трехэтажное здание сможет принять пять групп детей, каждая из которых будет насчитывать 20 воспитанников в возрасте от трех до семи лет.

Отметим, что это значимый проект для жителей Лобни, так как он обеспечит дополнительные места в дошкольных учебных заведениях, что особенно важно в свете растущего числа молодых семей в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Лобня Строительство Детские сады
04 июля 2024, 18:24
Двойной контроль качества готовой мясной продукции и выпечки ввели в Домодедове
АПХ «Мираторг»
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Компания «Мираторг» запустила двойной контроль качества готовой продукции в Домодедове. При производстве готовых блюд предприятие использует собственное сырье, натуральные ингредиенты и специи.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что на заводе установлен тоннель с бережной пастеризацией, который обеспечивает длительные сроки годности продукции без консервантов. Блюдо проходит несколько этапов проверки - производственный контроль по всем ключевым параметрам, а также лабораторный. На готовой еде, прошедшей все этапы, размещается наклейка «Двойной контроль качества».

На предприятии контролируют и условия производства товаров. Только с начала 2024 года на заводе провели свыше 70 исследований воздуха, 136 исследований воды и более 1,3 тысячи исследований по смывам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе построят индустриальный парк по договору на ПМЭФ.

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Сельское хозяйство Торговля Бизнес
04 июля 2024, 18:21
Правила размещения торговых палаток напомнили жителям Мытищ
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Несколько предпринимательских проектов рассмотрели на заседании межведомственной комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов в Мытищах. Для положительного ответа экспертам не предоставили нужную документацию.

Члены комиссии должны были согласовать размещение автомойки и шиномонтажа на земельном участке на Угольной улице, летней веранды на улице Колпакова и точки сезонной торговли на улице на Тенистом бульваре. Однако предприниматели не предоставили документы в нужном объеме и не ответили на вопросы комиссии.

По итогам комиссии положительные ответы по этим вопросам не даны, поскольку документация не представлена в необходимом объеме.

«Чаще всего документы, которые не предоставляют предприниматели, это протокол собрания собственников многоквартирного дома, по которому большинство жильцов должны дать согласие на размещение того или иного объекта на прилегающей территории», - прокомментировала начальник окружного управления потребительского рынка и услуг Елена Подмаркова.

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Мытищи Торговля

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