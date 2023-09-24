Детские курсы по программированию запустили в «Умной библиотеке» в Химках
В «Умной библиотеке» в Химках открыли курсы программирования и математики для детей от шести до 18 лет. Заняти проходят по выходным.
«Эти курсы позволят ребятам еще в школе освоить первую IT-профессию. Они станут дополнением к их базовой школьной программе по математике и информатике, а также стимулом связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с этой сферой», - сообщила лидер движения общественной поддержки Ольга Гончар.
В программу включили такие направления, как Python Pro, Python Start, разработка игр на Unity и другие. Узнать подробности можно по ссылке или по телефону: 8 (495) 215 18 23.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».