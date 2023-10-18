Детские и спортивные площадки модернизируют в Одинцове к концу октября

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Сейчас на финишной прямой обновление 27 детских и 11 спортивных площадок. Работы на объектах завершатся до 30 октября. Напомним, в этом году в округе по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева установили девять детских площадок.

Кроме того, по муниципальной программе в 2023 году в Одинцове отремонтировали три общественные и 29 дворовых территорий.

«Наиболее масштабным проектом стало благоустройство улицы Интернациональной в Одинцово. До конца октября он будет полностью завершен. Общая площадь благоустройства на этом объекте составит 2,6 гектара», - рассказал заместитель главы администрации округа Станислав Григорьев.

За счет средств бюджета установили 23 объекта наружного освещения и две линии наружного освещения в Петелино и Бушарино. Также устранили более 1,6 тысячи ям. Общая площадь ямочного ремонта составила 27 тысяч квадратных метров. Еще обустроили 2,5 километра новых пешеходных дорожек.

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