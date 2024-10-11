11 октября 2024, 21:24

Детская выставка-перформанс «Игра» прошла Мытищах

Читайте нас в: Google Новости

В студии изобразительного искусства «Арт-поколение» Дворца культуры «Яуза» в Мытищах организовали выставку-перформанс «Игра». Юные творцы рисовали на стенах и ступенях заведения квест, который потом сами проходили.

Помимо квеста, ребята также смастерили роботов из картонных коробок и украсили их подручными средствами. В завершении творческого мероприятия каждому участнику вручили памятный подарок.

Как рассказала руководитель студии «Арт-поколение» Полина Максимова, дети с интересом и большим вдохновением создавали игру, они не ограничивали себя рамками.

«В настоящее время каждый желающий может оставить на этих стенах послание или принести какую-то вещь, созданную креативным способом, которая займет на нашей выставке достойное место», - добавила она.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Дети Мытищи
11 октября 2024, 22:05
Команда актеров из Богородского округа приняла участие в театральном поединке
Читайте нас в: Google Новости
Любительское молодежное объединение «Легенда» Ногинской детской школы искусств приняло участие в серии игр молодежного проекта «Театральный поединок» в Орехово-Зуеве. Конкурсная программа проходила в формате игры «Импровизационный батл».

Ребята из Богородского округа достойно выступили на «Театральном поединке» в борьбе с более опытными соперниками. Но уступили место театру юного зрителя из города Орехово-Зуево. Конкурсанты до последнего шли на равных: все решило пятое состязание «Алфавитный конкурс».

В рамках проекта продолжатся мастер-классы от профессиональных актеров, цель которых - развитие навыков импровизации и актерского мастерства. А ногинскую команду и ее руководителя Светлану Аникину пригласили на финал, который состоится в Московском губернском театре.

«Театральный поединок» - это молодой, динамично развивающийся проект, который направлен на формирование молодежного творческого сообщества, где каждый имеет возможность развиваться до профессионального уровня и строить свою карьеру.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежь Театры Богородский конкурсы
11 октября 2024, 21:53
Жителям Химок представили документальный фильм о жизни Марины Цветаевой
Читайте нас в: Google Новости
Кинопоказ ко дню рождения Марины Цветаевой организовали в Центральной детской школе искусств в Химках. Горожанам рассказали о жизни и творчестве великой поэтессы.

Жители познакомились с документальным фильмом «Последний дневник» из цикла «Острова», вышедшем на телеканале «Культура». Повествование киноленты основано на сведениях из личного дневника поэтессы, написанного незадолго до ее смерти. Именно эти страницы ее биографии раскрывают подлинные размышления Марины Цветаевой о жизни и прошлом.

«Марина Цветаева - ярчайшая звезда Серебряного века русской литературы. Ее проза и драматургия - это зеркало эпохи, отражение сложных исторических событий и вечных человеческих переживаний», - поделилась депутат Инна Монастырская.

Отметим, что встречу провели в рамках общественного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Он призван укрепить связи между историей страны и ее настоящим, а также привить молодежи любовь к Родине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки История Патриотизм
11 октября 2024, 21:51
Более 100 студентов приняли участие в Спартакиаде в Мытищах
Министерство информации и молодежной политики Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Четвертая Спартакиада студенческих отрядов Московской области прошла в Мытищах на базе Государственного университета просвещения. В мероприятии приняли участие свыше 100 студентов из подмосковных среднеспециальных учебных заведений и вузов, представляющих Реутов, Химки, Ногинск, Дмитров, Дубну и Щелково.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что Спартакиада РСО имеет особое значение для студентов, которые долго готовятся к этому событию. Она подчеркнула, что соревнование служит не только для выявления сильнейших, но и представляет собой уникальную площадку для обмена опытом и налаживания отношений между молодежью различных учебных заведений региона.

Командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев подчеркнул, что четвертая Спартакиада стала важным событием, объединившим молодежь региона, единомышленников, стремящихся к активному образу жизни и высоким достижениям. Он отметил, что Российские студенческие отряды объединяют не только талантливую, но и спортивную, целеустремленную молодежь.

Российские студенческие отряды представляют собой крупнейшую молодежную организацию в стране, временно трудоустраивающую более 225 тысяч молодых людей из 83 регионов России. Организация активно занимается патриотическим воспитанием и способствует развитию творческого и спортивного потенциала молодежи. В 2024 году студенческие отряды отпразднуют 65-летие со дня своего создания и 20 лет с начала современного этапа истории.

Студенческие отряды в Московской области начали свою деятельность в 2020 году, и за это время их численность превысила пять тысяч человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Молодежь Студенты
11 октября 2024, 21:35
Мастер-класс по изготовлению зефира прошел в институте детства в Мытищах
Читайте нас в: Google Новости
Посвященный Всемирному дню артрита мастер-класс по приготовлению зефира организовали в отделении ревматологии Научно-исследовательского клинического института детства в Мытищах. Под руководством мастера маленькие пациенты делали своими руками фигурки из маршмеллоу.

Накануне Всемирного дня артрита, который отмечают 12 октября, для юных пациентов отделения ревматологии Научно-исследовательского клинического института детства прошло занятие по изготовлению зефирок.

«Мы очень хотели немного скрасить будни наших юных пациентов. Каждый день они проходят сложную терапию, различные инструментальные и лабораторные исследования, лечебные процедуры, поэтому вот такие яркие впечатления и радостные события будут только во благо. Все ребята с удовольствием включились с изготовление маршмеллоу, а нашим малышам помогали мамы», - рассказала главный педиатр Подмосковья, директор Научно-исследовательского клинического института детства, профессор Нисо Одинаева.

Она также отметила, что во всем мире от артрита страдают порядка 350 миллионов человек. Свыше 50 тысяч детей с ревматическими заболеваниями насчитывают в России. Современной медицине известны более 100 видов артрита и связанных с ним заболеваний: анкилозирующий спондилит, ювенильный и ревматоидный артрит, остеартроз, красная волчанка и другие.

«Все это мы лечим в отделении ревматологии Научно-исследовательского клинического института детства. Благодаря современной терапии у наших пациентов есть все шансы сохранить качество жизни и прожить долгую жизнь», - подчеркнула главный ревматолог Московской области, заведующая отделением ревматологии Научно-исследовательского клинического института детства, кандидат медицинских наук Юлия Котова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Здравоохранение Мытищи

Новости по теме