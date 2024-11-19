Детская викторина по правилам поведения на дорогах прошла в Мытищах

Члены клуба «Активное долголетие» из Солнечногорска вышли в лидеры после завершения Чемпионата России по фоновой ходьбе «Человек идущий». На протяжении месяца команда проходила порядка 25 тысяч шагов в день, а это около 20 километров. Результаты огласят и наградят победителей в декабре.

Команду возглавляет Ирина Воробьева, которая в прошлом году уже привела членов клуба «Активное долголетие» к победе, заняв первое место по России. В этом году они стремятся повторить свой успех.

«Предварительно по одноименной программе Солнечногорск лидирует. Оглашение результатов и награждение победителей будет в декабре, но уже сейчас можно сказать, что наши долголеты - огромные молодцы и проделали колоссальный путь, показали выдержку, командный дух и волю к победе», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Любимый маршрут участников для прогулок пролегал вдоль набережной озера Сенеж до маяка и обратно, а также по территории микрорайона Выстрел. Однако команда из Солнечногорска не ограничивалась только родным округом: одна из участниц активно занималась ходьбой даже в Турции.

«У природы нет плохой погоды. Ни слякоть, ни дождь, ни снег нам не помеха. Мы с командой шагаем вперед, к победе», - поделилась участница команды «Активного долголетия» изСолнечногорска Валентина Антонова.

В 2024 году во всероссийском чемпионате по фоновой ходьбе приняли участие почти 83 000 человек, представляющих более трех тысяч команд из 771 населенного пункта 80 регионов страны. Организатором мероприятия выступила Лига здоровья нации при поддержке Минспорта России.

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