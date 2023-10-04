Детская травматолого-ортопедическая больница Подмосковья получила новые наборы по установке титановых стержней
Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница получила новые наборы по установке титановых эластических стержней. Об этом сообщили в министерстве здравоохранение региона.
«Титановые эластичные стержни позволяют произвести малоинвазивный остеосинтез поврежденных костей конечностей, улучшить качество жизни ребенка в послеоперационном периоде и сократить сроки реабилитации. Хочу отметить, что все врачи МОДКТОБ прошли обучение по работе с новым оборудованием», - заявил главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что детскую больницу в Красногорске достроят через полгода. По его словам, она станет лучшей в Подмосковье.
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