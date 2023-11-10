Детская школа искусств в Лобне получила новые музыкальные инструменты и оборудование

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Новое оборудование для школ искусств, кроме Лобни, получили еще 14 городских округов региона. По словам вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной, всего 17 школ искусств оснастили новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на общую сумму 173 миллиона рублей.

Напомним, в Лобне на базе школ и учреждений дополнительного образования работают бесплатные секции и кружки творческой и спортивной направленности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками и не только.

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