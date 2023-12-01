Детская школа искусств № 3 в Воскресенске отпраздновала 45-летие

«[Поздравляю] тех педагогов-наставников, которые каждый день вкладывают частичку совей души, любви, заботы. Детей-воспитанников данной школы, и, конечно, это было бы невозможно без участия третьего слагаемого - родителей», - заявила замглавы округа Ксения Архипова.

Самые благодарные и преданные поклонники искусства - родители - с большой теплотой приветствовали педагогов своих детей. В этот вечер их высокий профессионализм отметили благодарственными письмами и почетными грамотами. Елена Валенкова уже много лет успешно знакомит детей с истоками народного творчества - фольклором.

«Это корни. Любое дерево без корней погибает. Поэтому знание этих истоков фольклора помогает в жизни, помогает воспринимать все реалии жизни, переживать их и в горести, и в радости», - заявила преподаватель.

Когда 45 лет назад школа искусств № 3 открыла свои двери, в ней обучалось 180 детей и работало всего два отделения - оркестровое и фортепьянное. Сегодня у кузницы талантов больше возможностей для раскрытия творческого потенциала ребят.

«Сейчас школа искусств увеличила свой диапазон больше, чем в два раза. Сейчас здесь отделение музыкальное, хореографическое, отделение изобразительное искусства, эстетического развития, а также взрослые могут приходить заниматься. В дальнейшим мы планируем открыть отделение, посвященное образовательным дисциплинам», - рассказала директор учреждения Ольга Александрова.

Поздравить школу с юбилеем приехали ее выпускники. Елизавета Обатурова занимается музыкой с пяти лет. Любовь к народным инструментам во многом определила ее будущее.

«Я родилась в музыкальной семье, и с самого детства меня окружали звуки музыки. Мои мама и папа, бабушка и дедушка - все они были музыкантами. Я с детства слышала звук гуслей и решила, что это тот инструмент, на котором я хочу научиться играть», - рассказала солистка оркестра, студентка Московского областного музыкального колледжа Елизавета Обатурова.

Для многих ребят школа была и остается неиссякаемым источником вдохновения, местом силы, где царит гармония и любовь к искусству. И хочется верить, что ее творческая жизнь длиною в 45 лет только начинается.

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