Детская летняя спартакиада по разным видам спорта стартовала в Мытищах

Исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник вместе с советником губернатора Московской области в ранге министра Инной Федотовой проинспектировали стройплощадку школы на улице Юбилейной. Рабочие уже выполнили чистовую отделку помещений, расставили учебную мебель и оборудование.

Каждую неделю исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник проверяет ход строительных работ в школе. В прошлый раз подрядчик получил от Олега Анатольевича несколько замечаний.

Как отмечает руководитель проекта строительства Максим Семенихин, сейчас количество строителей увеличено. Только на благоустройстве, к которому были замечания, работают порядка 60 человек.

«Результат уже виден, высажены деревья, практически на 100% выполнено финишное резиновое покрытие площадок. Проводится установка заборов, ограждений спортивных сооружений, завершается мощение дорожек», - сказал Максим Семенихин.

По словам Олега Сотника, работы по благоустройству идут с хорошей скоростью. Во всех кабинетах завершена финишная отделка, расставлено учебное оборудование. Сейчас заканчивают внутреннюю отделку в спортивных и актовом залах.

«Это долгожданная школа для родителей и учеников, проживающих в данном микрорайоне, безусловно, правительство Московской области заинтересовано в том, чтобы она открылась в срок. Сегодняшний обход показал, что застройщик усилил темпы работ и увеличил количество рабочих. Через две недели проведем контрольный выезд на объект. Уверена, что 1 сентября школа откроет двери для своих первых учеников», - отметила Инна Федотова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».