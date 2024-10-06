06 октября 2024, 18:19

Детская интерактивная программа ко Дню города прошла в библиотеке Подольска

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В честь Дня города Центральная библиотека Подольска организовала насыщенную программу мероприятий, которая привлекла множество горожан. В рамках празднования состоялась презентация «Подольского альманаха», интерактивная программа «Зингер в Подольске», библиоурок «От села Подол до наших дней», а также пешеходная экскурсия «Новый старый город» и викторина по истории города «Это наш с тобой Подольск!».

Для всех желающих была доступна уникальная возможность собрать краеведческие пазлы «Исторические личности в Подольске».

«Нашим читателям очень нравятся такие интерактивные мероприятия, они с удовольствием участвуют и легко справляются с заданиями», - рассказала заведующая библиотекой Елена Дмитрова.

Посетители библиотеки могли поучаствовать в программе в течение всей недели. Самые эрудированные участники были награждены книгами и наборами открыток. Для тех, кто не смог посетить презентацию «Подольского альманаха», была проведена экскурсия по выставке, посвященной 25-летию издания. Экскурсанты узнали об истории альманаха и его авторах, а также поделились своими впечатлениями о прочитанном.

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Подольск
06 октября 2024, 18:19
Юнармейцы из Подольска стали призерами военно-патриотических игр
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На XI военно-патриотических играх "Наследники Победы", посвященных памяти Кавалера Ордена Мужества Дмитрия Зернова, подольчане завоевали серебряную и бронзовую медали. В соревнованиях приняли участие около тысячи человек из Московской области, Центрального федерального округа и присоединенных территорий.

По итогам конкурсов первое место и золото соревнований завоевала команда \"Разведчики\" из городского округа Домодедово. Второе место и серебро разделили команды \"Варяг\" из городского округа Подольск и \"Крепость\" из Можайска. Третье место и бронзу присудили командам \"Дохтуровцы\" из городского округа Чехов, \"Будимир\" из городского округа Подольск и \"Молодая гвардия - Юнармия\" из Луганской Народной Республики.

Программа игр включала девять конкурсов, среди которых смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою», полосу препятствий, сборку-разборку АКМ, защиту от оружия массового поражения. Участники также демонстрировали знания о героических страницах Великой Отечественной войны и воинских званий Вооруженных сил РФ.

Игры традиционно приурочены ко Дню памяти Подольских курсантов, который в этом году отмечался на областном уровне в пятый раз.

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На XI военно-патриотических играх \"Наследники Победы\", посвященных памяти Кавалера Ордена Мужества Дмитрия Зернова, подольчане завоевали серебряную и бронзовую медали. В соревнованиях приняли участие около тысячи человек из Московской области, Центрального федерального округа и присоединенных территорий.

Подольск
06 октября 2024, 17:55
Акция по сбору корма для бездомных животных началась в Дмитрове
Медиасток.рф
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Сотрудники филиала Дворца культуры «Созвездие» инициировали акцию по сбору кормов для бездомных животных, которая проходит под названием «Если добрый ты». В рамках этой благотворительной инициативы все желающие могут помочь приютам Дмитровского городского округа, предоставив необходимые продукты и предметы для ухода за животными.

Список того, что можно принести, включает в себя сухие и влажные корма в консервах для кошек и собак, корма для щенят и котят, а также крупы, такие как гречка, рис и овсянка. Кроме того, принимается амуниция, включая поводки и ошейники, миски для кормления, а также игрушки и лакомства для животных.

«Мы собираем любые корма и в любом количестве, которые в дальнейшем отвезем в приюты Дмитровского округа. Приютам всегда сложно, и мы с вами можем помочь в этом добром деле», - сообщили организаторы.

Акция продлится с 1 по 28 октября. Все желающие могут принести свою помощь с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 в ЦДК «Созвездие». Организаторы надеются на активное участие жителей и благодарят всех неравнодушных за поддержку.

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Благотворительность Животные Дмитров
06 октября 2024, 17:23
Незаконно построенный хостел в деревне Горки в Мытищах снесут
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Иски на расторжение аренды с собственником самостроя в Горках были направлены в суд. Арендатор решил самостоятельно снести постройку.

Участок в деревне Горки, где расположилась незаконная постройка, был предназначен исключительно под ведение огородничества. Строительство капитальных объектов на этой территории было запрещено. Собственник, тем не менее, самовольно построил здесь гостиницу, на что неоднократно жаловались местные жители.

Администрация городского округа Мытищи направила в суд иски о расторжении с предпринимателем договора аренды и необходимости вернуть землю в собственность государству. Хозяин самостроя не стал ждать вердикт суда и решил снести гостиницу своими силами, согласившись с законными требованиями администрации округа.

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Суд Мытищи
06 октября 2024, 17:22
Дети из центра помощи «Истринский» посетили завод по производству пасты
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Подростки из Центра помощи семье и детям «Истринский» побывали на предприятии по изготовлению пасты «Барилла Рус». На бесплатной экскурсии они узнали о приготовлении такой продукции.

Самой приятной частью для гостей стала дегустация. Они попробовали свежеиспеченный хлеб и получили подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о помощи многодетным семьям в Подмосковье.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Эксперты рассказали им о всех стадиях и тонкостях изготовления пасты и хлеба. Они показали детям, как работают упаковочные машины, техническое оборудование и система отслеживания качества.

Истра Экскурсии

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