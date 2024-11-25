Детская художественная школа имени Кольченко в Мытищах отметила 50-летие

Евгений Андреев утверждал, что все дети талантливы. Нужно найти к ним подход и поверить в их силы.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая поздравила учеников и педагогов и отметила, что коллектив школы - дружная команда единомышленников и профессионалов.

«50 лет - это только начало, период становления. Желаю, чтобы вы со всем наработанным двигались только вперед. Пусть произведения ваших воспитанников по достоинству будут оценены и сегодня, и в будущем», - сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Коллектив поздравил председатель Совета депутатов Мытищи Андрей Гореликов, а также руководители подмосковных школ, учреждений культуры, выпускники и бывшие коллеги.

За 50 лет школа вырастила тысячи девочек и мальчиков, которые научились создавать прекрасное. Выпускники поступают в высшие и средние художественные учебные заведения. За последние пять лет еще 94 ученика стали студентами престижных учреждений. В настоящее время здесь получают знания 1200 детей.

Педагоги - призеры и победители выставок, конкурсов и фестивалей различных уровней. Из выпускников выросла плеяда преподавателей, которые обучают детей азам искусства и живописи.

«50 лет - это яркая дата, хранящая большую историю и имена людей, которые сегодня на слуху у всех. Мои воспитанники для меня, как родные дети, потому что каждый прожитый с ними день дарит мне новые эмоции и ощущения. Они взрослеют со мной, и все, чему они в конце концов учатся, - это наш общий труд и опыт. А дети у нас замечательные, по-настоящему талантливые», - рассказала преподаватель с 20-летним стажем школы Юлия Девкина.

За многолетний творческий труд и в связи с юбилеем целый ряд преподавателей награжден благодарственными письмами и почетными грамотами.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».