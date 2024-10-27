Детская библиотека в Чехове отметила 75-летний юбилей

Детская библиотека участвует как в муниципальных, так и в региональных и даже в международных конкурсах. Однако главная награда для нее - любовь маленьких посетителей к книгам и чтению.

«В нашей детской библиотеке более четырех с половиной тысяч читателей. И радостно то, что маленькие читатели вырастают и приводят уже своих детей и мы рады видеть их снова в нашей библиотеке», - рассказала заведующая Детской библиотекой Юлия Ефремкина.

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В городском округе Чехов на празднование юбилея Детской библиотеки собрались читатели и сотрудники администрации округа.

«Юбилей сегодня отмечает весь городской округ Чехов. Когда вы празднуете день рождения, это день рождения, который объединяет нашу семью - родителей, друзей, близких, знакомых. День рождения, который празднует сегодня библиотека - это все читатели», - сказала начальник управления развитием отраслей социальной сферы администрации городского округа Чехов Ольга Щукина.

Бывшего руководителя библиотеки Татьяну Фатееву тоже пригласили на торжество. Она с теплотой вспомнила годы работы и рассказала о них юным читателям.

«Я десять лет отработала в школе учителем русского языка и литературы. И так сложилось, что я стала заведующей детской библиотекой в городе Чехове. У нас был и детский театр, и мероприятия, и встречи с интересными людьми», - поделилась Татьяна Фатеева.

Для гостей мероприятия читатели библиотеки подготовили творческие номера.