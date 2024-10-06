06 октября 2024, 17:17

Детская библиотека в Балашихе отметила 55-летие

МБУК «ЦБС им. А. Белого», Самсонова О.А.
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Центр детского и семейного чтения в Балашихе отпраздновал свой 55-й день рождения. На торжественном мероприятии собрались почетные гости, коллеги, а также детские библиотекари, работавшие здесь в разные годы.

Праздник был наполнен музыкой, яркими фотозонами и увлекательными выступлениями. С поздравлениями и добрыми пожеланиями выступили председатель Совета депутатов Геннадий Попов, заместитель начальника городского Управления культуры Ирина Лагутина, депутат Ульяна Кондрякова и другие почетные гости. Они вручили коллективу библиотеки почетные грамоты, благодарственные письма и ценные подарки.

Дети из многодетных семей подготовили творческое поздравление для библиотекарей, а воспитанники образцового коллектива «Улыбка» порадовали гостей праздника чудесными песнями.

Заместитель директора Центра детского и семейного чтения Юлия Дорохина официально поздравила коллектив с юбилеем. Праздник завершился музыкальным выступлением сотрудников библиотеки.

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Балашиха
06 октября 2024, 17:23
Незаконно построенный хостел в деревне Горки в Мытищах снесут
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Иски на расторжение аренды с собственником самостроя в Горках были направлены в суд. Арендатор решил самостоятельно снести постройку.

Участок в деревне Горки, где расположилась незаконная постройка, был предназначен исключительно под ведение огородничества. Строительство капитальных объектов на этой территории было запрещено. Собственник, тем не менее, самовольно построил здесь гостиницу, на что неоднократно жаловались местные жители.

Администрация городского округа Мытищи направила в суд иски о расторжении с предпринимателем договора аренды и необходимости вернуть землю в собственность государству. Хозяин самостроя не стал ждать вердикт суда и решил снести гостиницу своими силами, согласившись с законными требованиями администрации округа.

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Суд Мытищи
06 октября 2024, 17:22
Дети из центра помощи «Истринский» посетили завод по производству пасты
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Подростки из Центра помощи семье и детям «Истринский» побывали на предприятии по изготовлению пасты «Барилла Рус». На бесплатной экскурсии они узнали о приготовлении такой продукции.

Самой приятной частью для гостей стала дегустация. Они попробовали свежеиспеченный хлеб и получили подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о помощи многодетным семьям в Подмосковье.

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Эксперты рассказали им о всех стадиях и тонкостях изготовления пасты и хлеба. Они показали детям, как работают упаковочные машины, техническое оборудование и система отслеживания качества.

Истра Экскурсии
06 октября 2024, 17:20
Детский сад «Улыбка» в Балашихе открыли после капитального ремонта
пресс-служба Мособлдумы
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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров проверили работу детского сада «Улыбка» после капитального ремонта. Учреждение открылось 1 сентября после масштабных обновлений.

В рамках президентской программы капитального ремонта образовательных учреждений был полностью реконструирован 4-й корпус детского сада. Обновлены фасад, инженерные коммуникации, кровля, установлено современное оборудование на спортивной и игровых площадках, в группах заменена мебель и оснащение.

«Работы велись качественно и в срок. Сюда уже ходят около 200 детей. Для них работают учителя-логопеды, педагоги-психологи, инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель и воспитатели. Отзывы самые положительные - воспитатели не узнали свой садик после ремонта, стало намного светлее и уютнее», - отметил Игорь Брынцалов.

Капитальный ремонт четвертого корпуса детского сада № 26 начался в конце января 2024 года. Работы проводились за счет средств регионального и муниципального бюджетов.

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Детские сады Балашиха
06 октября 2024, 16:53
Первые паспорта вручили 17 подросткам в Люберцах
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в новой школе № 51 в жилом комплексе «Томилино парк».

Новую школу в комплексе «Томилино парк» открыли 2 сентября.

«По уже сложившейся традиции вручили паспорта 17 нашим юным жителям. Поздравляю юношей и девушек с этим знаменательным событием! Желаю успехов в учебе, скорее определиться с выбором будущей профессии и всецело реализоваться в жизни», - отметил Владимир Волков.

Напомним, чтобы получить паспорт в торжественной обстановке из рук представителей администрации, исполнительной власти, Героев России, выдающихся деятелей науки, культуры и спорта, необходимо подать заявку за месяц до даты получения паспорта и дождаться звонка-приглашения.

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Владимир Волков вручил 17 подросткам в Люберцах первые паспорта. Торжественная церемония прошла

Люберцы Паспорта

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