Детская библиотека в Балашихе отметила 55-летие

МБУК «ЦБС им. А. Белого», Самсонова О.А.

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Праздник был наполнен музыкой, яркими фотозонами и увлекательными выступлениями. С поздравлениями и добрыми пожеланиями выступили председатель Совета депутатов Геннадий Попов, заместитель начальника городского Управления культуры Ирина Лагутина, депутат Ульяна Кондрякова и другие почетные гости. Они вручили коллективу библиотеки почетные грамоты, благодарственные письма и ценные подарки.

Дети из многодетных семей подготовили творческое поздравление для библиотекарей, а воспитанники образцового коллектива «Улыбка» порадовали гостей праздника чудесными песнями.

Заместитель директора Центра детского и семейного чтения Юлия Дорохина официально поздравила коллектив с юбилеем. Праздник завершился музыкальным выступлением сотрудников библиотеки.

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