Дети участников СВО из Реутова отдохнули в летнем лагере «Литвиново»

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Глава городского округа Реутов Филипп Науменко сообщил, что семьи военнослужащих получили бесплатные путевки в детский лагерь «Литвиново», который стал лучшим в России по итогам 2023 года.

«Ребята выглядят загоревшими, уезжать из лагеря, по их словам, не хотели. Мамы отдыхом детей довольны», - рассказал руководитель муниципалитета.

Кроме того, еще 97 путевок в детские лагеря передали семьям из Реутова, находящимся в трудной жизненной ситуации. Их оплатили за счет областного бюджета.

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