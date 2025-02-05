Дети участников СВО из Подмосковья стали участниками проекта «Синергия добра»
Более 90 детей участников специальной военной операции из Волоколамска стали участниками благотворительного проекта «Синергия добра». Он проводится при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.
46 ребят помладше посетили океанариум, а для более старших запланированы мастер-классы по живописи, которые пройдут в Звенигороде.
«Этот год мы открываем новыми встречами и новыми мастер-классами для детей, которым нужна наша поддержка. Мы полностью убеждены, что ребятам необходимо повышенное внимание. И мы изо всех сил отдаем эту частичку любви, внимания и заботы», - сказала руководитель проекта «Синергия добра» Виктория Максимова.
На мероприятиях ребят сопровождают волонтеры Подмосковья. Они помогают сориентироваться, а также рассказывают о России и Подмосковье. «Рада, что могу внести свой вклад в это доброе дело», - отметила волонтер Любовь Серочкина из Волоколамска.
«Синергия добра» - это сообщество художников, которые помогают детям в сложной жизненной ситуации. С июня 2022 года вместе с ребятами написано более 560 картин.