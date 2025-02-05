05 февраля 2025, 14:04

Дети участников СВО из Подмосковья стали участниками проекта «Синергия добра»

Министерство информации и молодежной политики Московской области
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Более 90 детей участников специальной военной операции из Волоколамска стали участниками благотворительного проекта «Синергия добра». Он проводится при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

46 ребят помладше посетили океанариум, а для более старших запланированы мастер-классы по живописи, которые пройдут в Звенигороде.

«Этот год мы открываем новыми встречами и новыми мастер-классами для детей, которым нужна наша поддержка. Мы полностью убеждены, что ребятам необходимо повышенное внимание. И мы изо всех сил отдаем эту частичку любви, внимания и заботы», - сказала руководитель проекта «Синергия добра» Виктория Максимова.

На мероприятиях ребят сопровождают волонтеры Подмосковья. Они помогают сориентироваться, а также рассказывают о России и Подмосковье. «Рада, что могу внести свой вклад в это доброе дело», - отметила волонтер Любовь Серочкина из Волоколамска.

«Синергия добра» - это сообщество художников, которые помогают детям в сложной жизненной ситуации. С июня 2022 года вместе с ребятами написано более 560 картин.

05 февраля 2025, 14:28
Совещание о перспективах экономического развития предприятий прошло в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Представители Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области прибыли в городской округ Мытищи, чтобы обсудить перспективы развития предприятий. Они начали свой визит с обсуждения работы, проблем и перспектив экономического развития и инвестиционной привлекательности Мытищ.

Делегация представителей Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области посетила муниципальный центр управления регионом. Они совместно с министерством реализуют проект «Механизм обратной связи с бизнесом», направленный на обработку обращений от предпринимателей. Очередной этап данного проекта рассмотрели на встрече.

«Наша цель - проанализировать, насколько эффективно мы поддерживаем бизнес», - отметила заместитель главы городского округа Мытищи Елена Сетракова. Гости ознакомились с тремя предприятиями: общество с ограниченной ответственностью «ИТП-Логистик» в деревне Пирогово, общество с ограниченной ответственностью «Багажник РУ» и Федоскинской фабрикой миниатюрной живописи.

Инвестиции Мытищи Бизнес Заводы
05 февраля 2025, 14:03
Еще 90 сухих и гнилых деревьев уберут в лесах Истры
Комлесхоз МО
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Свыше 90 сухих деревьев выявили в лесах Истры с начала года. Их планируют устранить, чтобы избежать падения на жилых дома.

Работы по отводу аварийных деревьев продолжают в Подмосковье. В ходе осмотром инспекторы выявили 11 сухих деревьев в Филатовском лесничестве вблизи СНТ «Холщевики-Алмаз». При плохой погоде они могли упасть на жилые дома.

Ведущий инженер-лесопатолог Дмитрий Романов провел перечет таких деревьев, а также определил координаты каждого их них и причины их аварийности.

«Всего с начала года выявлено 94 аварийных дерева, подлежащих уборке. В настоящее время в установленном порядке оформляется разрешительная документация», - сказал заместитель директора Истринского филиала «Мособллес» Сергей Лексашов.

Природа Истра
05 февраля 2025, 13:55
Жителям Химок рассказали о чемпионке по конному спорту Нине Громовой
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В рамках патриотического мероприятия, проведенного на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная», жителям рассказали о выдающихся достижениях чемпионки по конному спорту. Нина Громова — легенда, чьи достижения до сих пор изумляют людей со всего мира.

Нина Громова становилась чемпионом и призером по конкуру, троеборью и выездке, а также стала первой советской спортсменкой, напрямую участвовавшей в создании нормативной базы международного конного спорта, рассказал депутат окружного совета Руслан Шаипов.

Уникальным фактом из биографии Нины Громовой является то, что она стала единственной женщиной в Советском Союзе, которая в 1950 году на соревнованиях по троеборью установила рекорд в стипль-чезе, преодолев дистанцию в 6 тысяч метров за 7 минут 47,7 секунд.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов напомнил, что на территории Олимпийского учебно-спортивного центра функционирует спортивная школа по конному спорту.

«Воспитанники центра - поклонники таланта Нины Георгиевны - регулярно занимают лидирующие позиции на областных и всероссийских соревнованиях, а также являются членами сборных команд России и Московской области», - добавил Владислав Мирзонов.

Спортсмены Химки Животные
05 февраля 2025, 13:41
Наталья Скворцова из Подмосковья стала призером конкурса Росреестра
Росреестр Подмосковья
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В Росреестре состоялся ежегодный конкурс «Лучший по профессии» для развития кадров и повышения квалификации. Участники прошли тестирование, теоретические и практические задания, а также представили свои достижения.

От Московской области в конкурсе участвовала главный специалист-эксперт отдела земельного надзора Наталья Скворцова. Ее проект был посвящен использованию дронов для 3D-моделирования в земельном контроле.

«Конкурс „Лучший по профессии“ позволил участникам поделиться практическим опытом работы по развитию и усовершенствованию ключевых направлений деятельности, сгенерировать новые идеи по повышению эффективности использования земель, в целях реализации государственной программы Национальной системы пространственных данных», - отметила Скворцова.

По итогам конкурса представительница Подмосковья заняла второе место в номинации «Лучший инспектор государственного надзора».

Спортсмены Химки Животные

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