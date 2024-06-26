Дети сотрудников «Уралхима» в Воскресенске получили путевки в летние лагеря

Первая смена в лагере «КИД Travel. Контакт» в городском округе Люберцы стартовала 20 июня, и ее участниками стали 20 человек. В общей сложности за три смены там проведут летние каникулы 45 детей. В воскресенском лагере «Дубравушка» 14 детей сотрудников филиала начали отдыхать с 24 июня. Всего в «Дубравушку» в 2024 году закуплено 28 путевок.

«Компания „Уралхим“ компенсирует сотрудникам большую часть стоимости путевки. В 2024 году мы смогли отправить в загородные лагеря в два раза больше детей, чем годом ранее. И число отдыхающих там ребятишек с каждым разом увеличивается», - рассказала заместитель директора филиала «ВМУ» по персоналу и социальной политике Яна Агеева.

Отметим, что на текущую летнюю оздоровительную кампанию филиал направит более 4,5 миллиона рублей, что свидетельствует о серьезной поддержке предприятия своих сотрудников и их семей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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