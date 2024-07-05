Дети с ОВЗ выступили на фестивале «Вместе мы можем все» в Ногинске
Фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья «Вместе мы можем все» провели в Глуховском парке Ногинска. Подробнее о мероприятии рассказали в Министерстве социального развития Московской области.
Открыл фестиваль коллектив «Только вместе», представленный воспитанниками отделения реабилитации для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Ребята прочитали стихи о родине, исполнили гимн России.
На празднике выступили также артисты Глуховского дома культуры. На площадке фестиваля работали контактный зоопарк, мастер-классы, выставка творческих работ участников. Получатели социальных услуг из Ногинска подготовили работы в широком диапазоне техник.
Приподнятое настроение участников и гостей мероприятия стало еще лучше после угощения мороженым.
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