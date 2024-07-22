Дети с ОВЗ смогут пройти реабилитацию в центре «Звезда Сириус» в Одинцове

Основала нейрологопедический центр развития Татьяна Капутина. Впервые столкнувшись с аутизмом своего четырехлетнего сына, женщина поняла, что хочет оказывать профессиональную помощь и поддержку другим семьям со сложной историей, и основала «Звезду Сириус».

«Было много центров и много специалистов, но я поняла, насколько сложно найти тех людей, которые готовы помогать безоценочно, не оценивая ребенка. Мне нужно было найти тех людей, которые были готовы попробовать. И такая команда собралась», - поделилась Татьяна.

В центре могут заниматься также и дети на инвалидных колясках. Для того, чтобы помочь своему ребенку и воспользоваться социальным сертификатом бесплатной реабилитации в центре «Звезда Сириус», необходимо подать пакет документов через Госуслуги и оформить льготу.

Подробнее ознакомиться с информацией можно на официальном сайте центра www.sirius-obrazovanie.ru.

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