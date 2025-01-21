Дети с ОВЗ из Москвы побывали на выставке в Мытищинском музее

Жителей Богородского округа приглашают посетить муниципальные парки, где всю неделю пройдут спортивные и творческие программы для детей и взрослых. А в выходные все желающие поучаствуют в квизах, конкурсах и мастер-классах, посвященных Дню студента.

По понедельникам и средам в 17:00 в Центральном парке работает творческая мастерская. Участникам расскажут об основах живописи и классической скульптуры. Занятия доступны для жителей старше пяти лет. Там же в павильоне во вторник и четверг в 13:00 пройдут занятия по спортивно-бальными танцам вместе с участниками группы «Танцы Голд».

Зарядиться бодростью можно в пятницу вместе с членами клуба Северной ходьбы. Участники стартуют в Центральном парке в 13:00 и в Глуховском парке в 11:00. В этот же день с 12:00 в парке «Липовая аллея» начнутся детские анимационные, спортивные и творческие программы.

Татьянин день и День студента жители Богородского округа отметят в выходные. В парках Центральный и «Липовая аллея» организаторы подготовили праздничную программу с концертами, мастер-классами, квизами и кинопоказом. Посетить мероприятие приглашают всех настоящих, будущих и бывших студентов. Начнется праздник в 15:00 и 16:30 соответственно. Игровая, спортивная и творческая программа пройдет в Глуховском парке с 12:00 в субботу.

А в Воскресенье парки «Роща», «Липовая аллея» и Центральный парк ждут гостей в 12:00 на детские игровые, спортивные и творческие мероприятия. Подобную программу организуют и в Глуховском парке в 16:00.