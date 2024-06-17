Дети с особенностями развития сыграли в мини-футбол в Лобне

Спортивный комплекс «Орион» планируют открыть после ремонта этой осенью. Один из старейших объектов Балашихи станет спортивным городком. Общая площадь — свыше 26 тысяч квадратных метров. Все работы выполнены на 70%.

На данный момент на объекте трудится 70 человек и пять единиц техники. В спортивном комплексе отремонтируют бассейн, борцовский и боксерский залы. Затем займутся установкой трибун на почти три тысячи зрительских мест. На данном участке все работы завершат к сентябрю этого года.

«К 1 сентября мы планируем открыть футбольное поле с подогревом, трибуны и подтрибунные помещения, где будут располагаться современные раздевалки. Также планируем закончить ремонт здания детско-юношеской спортивной школы и завершить благоустройство. 1 сентября все работы будут завершены, 2 сентября планируем торжественное открытие стадиона», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Следующим этапом станет обновление второго комплекса - детско-юношеской спортивной школы. Основные строительные работы здесь завершены. Сейчас здесь занимаются инженерными коммуникациями и скоро приступят к благоустройству территории. Открытие планируют в ноябре этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Стадион сможет вместить свыше 230 зрителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».