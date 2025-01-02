02 января 2025, 12:04

Дети работников Коломенского завода получили подарки с оригинальным дизайном

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Сладкие подарки от Деда Мороза и билеты на праздничную елку получили дети сотрудников завода в Коломне. Подарочные коробки украшала карта географии поставок предприятием железнодорожной техники.

Подарки вручили двум тысячам детей работников компании, входящей в «Трансмашхолдинг». На коробке разместили красочно представленную информацию о предприятии, а также задания.

Каждому ребенку, получившему подарок, предложили отыскать на иллюстрации элементы, важные для работы транспорта и стилизованные под елочные украшения логотипы компании. Кроме того, на коробке есть QR-код, перейдя по которому, можно посмотреть образовательный мультфильм.

Подобные подарки также получили воспитанники детских домов и реабилитационных центров Коломны.

Отметим, что «Коломенский завод» занимается разработкой и производством магистральных локомотивов и среднеоборотных дизельных двигателей.

Коломна Дети Новый год
02 января 2025, 11:45
Семь девочек и один мальчик родились в Подольске в новогоднюю ночь
Пресс-служба администрации Подольска
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Восемь детей появились на свет в родильном доме в Подольске в ночь с 31 на 1 января. Всего в ушедшем 2024 году в муниципалитете родились 3075 детей.

Через 40 минут после боя курантов на свет появилась девочка ростом 53 сантиметра и весом три килограмма 880 граммов.

Для новорожденных, появившихся на свет в Подольском роддоме с 26 по 27 декабря, сшили на заказ порядка 40 новогодних комплектов. Выписывать в них начали 30 декабря, а завершили первого января.

Отметим, что такие комплекты шьют в учреждении ежегодно.

Ранее мы рассказывали о том, что в роддоме Подольска провели ремонт нескольких отделений. Специалисты привели в порядок гинекологическое отделение, женскую консультацию и регистратуру. Работы шли 2,5 месяца.

Напомним, что в области действует программа «Здоровье Подмосковья». Ее реализацию контролирует губернатор Андрей Воробьев.

Подольск Дети Роддома
02 января 2025, 11:45
Конкурс на лучшее украшение подъезда и двора к Новому году проведут в Реутове
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В Реутове определят лучшую елку во дворе и лучший украшенный к Новому году подъезд. Там стартовал тематический конкурс.

Одними из первых свою работу на суд жюри представили жители домов на улице Октября и по Носовихинскому шоссе. При оформлении двора они использовали авторские идеи.

Другие участники использовали музыкальное оформление, устанавливали в подъезде фигуру Щелкунчика и настоящую музыкальную трубу.

«Мы заметили, что такие конкурсы позитивно влияют на взаимоотношения между жителями. Они становятся сплоченнее и объединяются ради одной цели. Мы посмотрели только несколько подъездов, но уже становится очевидно, что выбрать лучший будет сложно», - сказал заместитель главы городского округа Реутов Владимир Климов.

Отметим, что конкурс начался 9 декабря и завершится в январе следующего года.

Реутов Новый год конкурсы
02 января 2025, 11:36
Свыше 3 тысяч зрителей посетили бесплатное шоу на льду в Подольске
Пресс-служба администрации Подольска
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Постановку Ильи Авербуха «Чемпионы» показали в первый день 2025 года на катке в парке имени Виктора Талалихина в Подольске. На нее пришли более трех тысяч жителей.

Перед зрителями выступили чемпионы мира и Европы, призеры Олимпийских игр, заслуженные артисты цирка на льду. Провел шоу трехкратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион мира, олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Мероприятие прошло в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». Проведение шоу стало традицией в Подольске.

«Несколько лет подряд настоящие профессионалы фигурного катания, спортсмены мирового уровня радуют нас своими потрясающими выступлениями. Для многих стало традицией приходить на шоу всей семьей. Благодарю главу региона за замечательный подарок жителям, а фигуристов за яркое выступление», - отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Отметим, что в новогодние каникулы в Подольске проходят десятки мероприятий в парках, учреждениях культуры и библиотеках.

Отдых Подольск Новый год
01 января 2025, 16:45
Владислав Мурашов подвел итоги 2024 года в сфере ЖКХ в Подмосковье
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвело итоги работы за 2024 год. За первые шесть месяцев в отрасли произошли важные и значимые события.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов рассказал, что в рамках работы министерства состоялась первая крупная закупка коммунальной и мусоровывозящей техники, проведена активная работа по цифровизации, а также перезагрузке кадров и инспекторского состава ведомства. Кроме того, организовали первую региональную конференцию, приуроченную ко Дню вторичной переработки.

В министерстве подчеркнули, что этот опыт стал особенно ценным благодаря совместным усилиям коммунальных служб, управляющих организаций, общественников, сотрудников ведомства и, конечно, жителей региона. Результаты их работы отметили губернаторской премией «Прорыв года». Теперь министерство нацелено на дальнейшее развитие.

В ведомстве также добавили, что новый, 2025 год принесет еще больше амбициозных и перспективных проектов, направленных на улучшение качества жизни в регионе и достижение новых высот в этой сфере.

ЖКХ Работа Новый год

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