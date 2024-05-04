04 мая 2024, 10:26

«Дети очень творческие». Воробьев навестил ребят в семейном центре «Дмитровский»

Читайте нас в: Google Новости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил воспитанников семейного центра «Дмитровский». Там живут 124 человека в возрасте от четырех до 23 лет с особенностями физического и интеллектуального развития. Как отметил Воробьев в своем Telegram-канале, это не мешает ребятам быть активными и стремиться к самореализации.

Ребята занимаются по программам профессионального обучения - учатся парикмахерскому искусству, художественной фотосъемке, искусству маникюра и педикюра. В творческих кружках осваивают зоологию, информатику, музыку, театральное мастерство. Занимаются самым разным спортом: баскетболом, настольным теннисом, шахматами и так далее. Ходят в секции горнолыжного спорта и сноуборда в специализированной ДЮСШОР «Шуколово», занимаются плаванием, танцами на колясках.

Часть детей и подростков находятся в центре постоянно, часть - на дневном пребывании. Для них создали уютные домашние условия, они живут в комнатах со всеми удобствами.

Воспитанница центра Анастасия Новикова входит в состав сборной России по бочча. В «Дмитровском» живет на постоянной основе.

«Все очень нравится: и педагоги, и ребята отличные. Когда наступит время уходить отсюда, будем, конечно, очень скучать. Но все равно продолжим поддерживать отношения. <…> Я много где уже выступала, города даже запоминать не успеваю. Вот были в Севастополе, в Южной Корее», - поделилась она.

«Все делают с любовью» Семейный центр полностью укомплектован педагогами и специалистами психолого-педагогического сопровождения.

Андрей Воробьев напомнил, что два года назад в Подмосковье закрылись все детдома - на их месте появились школы, детсады, кружки. Кроме того, 22 тысячи детей забрали в приемные семьи. Однако остались еще ребята, которым нужны особые забота и внимание, а часто и медицинский уход.

В отделениях медико-социальной реабилитации «Дмитровского» трудятся педиатры, неврологи, ортопед, физиотерапевты, психиатры, инструкторы ЛФК, медсестры по массажу. В семейном центре есть физиотерапевтические кабинеты, кабинет биоакустической коррекции головного мозга (здесь дети, которые плохо говорят, могут приобрести разговорные навыки).

Воробьев уже навещал воспитанников «Дмитровского» пять лет назад. Он подарил им щенка золотистого лабрадора, которого назвали Бонифацием (или просто Боня). Пес стал для ребят настоящим другом.

Воробьев признался, что рад вновь повидать посетителей семейного центра.

«Мне очень радостно снова видеть вас, ребята. <…> Мы гордимся вашими успехами, потому что абсолютное их большинство происходит через преодоление, желание, стремление доказать, что я могу это сделать. <…> Особенно приятно видеть, как ребята друг друга поддерживают. Я еще с прошлой нашей встречи запомнил ваше братство, взаимопомощь. Это вызывает огромное уважение», - обратился к ним глава региона.

Он поблагодарил педагогов, которые «все делают с любовью».

Применяется транскраниальная микрополяризация - прогрессивная методика стимуляции центральной нервной системы. Воздействуя на определенные участки мозга, можно добиваться их функциональных изменений. Благодаря этой процедуре у детей с аутизмом, ДЦП, речевыми нарушениями улучшаются память, речь и понимание, изменяется эмоциональный фон.

Губернатор напомнил, что в Московской области работают шесть таких семейных центров, где ребята могут получать и образование, и навыки труда. Два учреждения работают в Сергиевом Посаде, по одному - в Можайске, Коломне и Орехово-Зуеве. В общей сложности там живут более тысячи детей-инвалидов.

«Несмотря на сложности со здоровьем, дети в центре активные и очень творческие. Показали мне мастерские, где осваивают различные профессии - например, выращивают цветы, учатся писать тесты, фотографировать, водить или готовить», - рассказал глава Подмосковья.

Домашние условия, обучение и хобби Он поприсутствовал на уроке кулинарии, где в преддверии Пасхи красили яйца и пекли куличи. Губернатор забрал с собой один кулич как подарок от ребят.

За чаепитием педагоги и воспитанники центра рассказали губернатору о своих достижениях. Дети показали рисунки и отметили, что помогают волонтерам делать окопные свечи, сухие души, маскировочные сети для бойцов СВО.

Дети Андрей Воробьев Дмитров
05 мая 2024, 00:24
«Буду участвовать». Подмосковные студенты преобразили станцию Павшино ко Дню Победы
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
В Московской области проходит акция, приуроченная к 79-й годовщине Победы над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне. Студент ГБПОУ ПТ № 47 Владлен Трапезников и его коллеги-художники принимают в ней участие с 29 апреля. Подробности — в репортаже корреспондента 360.ru Маруси Михейчик.

В рамках акции Влад и его товарищи преобразили станцию Павшино, разрисовав ее граффити. Студенты изобразили танк-Т34», георгиевскую ленточку и военный самолет, им помогали сотрудники полиции УТ МВД России по ЦФО и представители администрации Красногорска.

«Тут имеются патриотические порывы, нет английских названий, тут все со смыслом», - заявил 16-летний художник.

Старший инспектор ПДН Марина Ивлева рассказала, что для участия в акции искали детей, которые встали на путь исправления, студентов и волонтеров. Им предложили порисовать, но только там, где разрешено. Выбор пал на стену железнодорожной станции Павшино.

«Один мальчик поднял руку, и так мы с ним познакомились и осуществили этот проект», - рассказала Ивлева.

Влад отметил, что ему и его товарищам помогали на всех этапах - и в создании эскизов, и в выборе краски.

Цель акции - воспитание патриотизма в молодежной среде, а также предотвращение вандализма на объектах железной дороги. Сотрудники полиции рассчитывают, что не у каждого поднимется рука испортить такое граффити.

В Московской области проходит акция, приуроченная к 79-й годовщине Победы над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне. Студент ГБПОУ ПТ № 47 Владлен Трапезников и его коллеги-художники принимают в ней участие с 29 апреля. Подробности - в репортаже корреспондента 360.ru Маруси Михейчик.

День Победы 9 мая Дети Граффити Россия Студенты Полиция
04 мая 2024, 23:20
Выставка картин Федора Помелова открылась в Протвине
Читайте нас в: Google Новости
Персональная выставка художника Федора Помелова «Моя малая Родина» открылась в протвинском краеведческом музее. В этом году мастер отмечает пятидесятилетие.

На выставке представлено 35 полотен. В основном это пейзажи - места знакомые каждому горожанину с детства: мельница, склоны берегов Протвы.

«Эта экспозиция очень знаковая, значимая и для него, и для нас. Наши посетители очень эмоционально реагируют на представленные картины, узнают места», - рассказала заведующая структурным подразделением историко-краеведческого музея Евгения Родина.

Работы Федора Помелова представлены в более чем 40 музеев России, а также в галереях и частных коллекциях Китая, Сингапура, Италии, Монголии, Германии, Финляндии.

Увидеть картины протвинского художника можно до 25 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Музеи Художники Протвино
04 мая 2024, 23:01
Юный саксофонист из Орехово-Зуева получит новые инструменты по программе губернатора
Читайте нас в: Google Новости
Артем Кирницкий из Орехово-Зуева завоевал титул лучшего саксофониста Московской области и оказался на первой строчке рейтинга учащихся по специальности «Духовые и ударные инструменты». Талантливый юноша стал победителем губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья» и теперь получит два саксофона — альт и сопрано.

«В своем возрасте Артем - уже профессиональный музыкант. Он имеет свое понимание музыки, и мне, как преподавателю, есть, что с ним обсудить. Безусловно, Артем талантлив, но он еще и трудолюбив», - рассказал концертмейстер Павел Мелихов.

Артем Кирницкий выиграл в конкурсе, организованном Фондом «Новые имена» и получил стипендию и бесплатную путевку в творческую школу Фонда. Он отправится туда уже этим летом.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школы Музыка Орехово-Зуево
04 мая 2024, 22:33
Выставка макетов-диорам открылась в Звенигороде к 9 Мая
Читайте нас в: Google Новости
Выставка рисунков и поделок открылась в Первой школе имени Михаила Пронина в Звенигороде. Ее приурочили к военно-патриотической акции «Салют Победе».

Как рассказала педагог-организатор Елена Ксенофонтова, юным мастерам-школьникам младших классов с удовольствием помогали их родители.

«Символы Победы передаются из одного города в другой. В этом году акция посвящена Городу-герою Москве, а символами Победы стали знамя Победы, медаль „За оборону Москвы“ и шапка-ушанка, так как оборона столицы пришлась большей частью на зимнее время», - пояснила Ксенофонтова.

Она добавила, что ребята рисовали картины акварелью, а для поделок использовали пластилин, пластмассу, ветки и сухую траву, а также картонные коробки, спички и полиэтиленовые пакеты.

Школьники очень старались, чтобы их макеты - танки, блиндажи, землянки выглядели реалистично. Итоги конкурса подведут после Дня Победы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Школы конкурсы

Новости по теме