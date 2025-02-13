13 февраля 2025, 14:54

Дети из Воскресенска стали победителями Всероссийской олимпиады школьников

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

Результаты областного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку появились в общем доступе. Среди лучших оказались ребята из Воскресенска.

Победителями этапа стали девять школьников Воскресенска, 20 вошли в призеры престижного интеллектуального соревнования.

По словам представителей муниципалитета, это лучший результат по сравнению с результатами прошлых лет по количеству победителей и общему количеству статусных мест по этому предмету.

Также ранее стало известно, на той же олимпиаде по информатике призером стал ученик 11 класса Лицея имени Стрельцова Максим Иванов. По итогам соревнований по химии статус «призера» заслужили сразу четыре ученика Москворецкой гимназии.

Отметим, что региональный этап Всероссийской олимпиады школьников - это серьезное испытание, которое требует от участников умения применять знания на практике, решая сложные задачи.

Школьники Воскресенск
13 февраля 2025, 15:39
Врач онкодиспансера Подмосковья выступил на международной конференции
Московский областной онкологический диспансер
Читайте нас в: Google Новости
В Саудовской Аравии состоялась Международная конференция PSOGI по лечению канцероматоза брюшины. На мероприятии выступил специалист Московского областного онкологического диспансера Алексей Дзасохов.

На конференцию приехали 400 специалистов со всего мира.

«В 2020 году врачи отделения онкогинекологии № 5 Московского областного онкологического диспансера впервые в мире провели комбинированную циторедуктивную экстирпацию матки с придатками с резекцией большого сальника и внутрибрюшной аэрозольной химиотерапией под давлением (PIPAC)», - отметил Дзасохов.

По его словам, это первая операция такого рода. Биопсия после операции показала, что метастазы полностью исчезли из брюшины. Врач уточнил, что эти результаты «крайне обнадеживают».

Выступление подмосковного специалиста на конференции в Саудовской Аравии стало важным шагом к победе над канцероматозом брюшины.

Больницы Саудовская Аравия Врачи Рак Онкология
13 февраля 2025, 15:36
Восемь участников ВОВ стали почетными гражданами Можайска
Пресс-служба Администрации Можайского муниципального округа
Читайте нас в: Google Новости
На заседании Совета депутатов Можайского округа звание «Почетный гражданин» присвоили восьми участникам Великой Отечественной войны, проживающим в муниципалитете. Скоро им вручат специальные знаки и удостоверения.

Идею присвоения званий предложило Министерство обороны Российской Федерации. Поддержку оказал президент России Владимир Путин.

Так, почетным гражданином Можайского округа стала фронтовик Нина Копина. Она была свидетельницей боя «на безымянной высоте» у деревни Рубежанка Калужской области.

Кроме того, звание получили освобождавшая Киев радист-телеграфист Клавдия Ровинская, освобождавшая Белоруссию санинструктор Анастасия Толоконникова, ветераны-железнодорожники Татьяна Савченкова и Анастасия Золкина, Евгений Алексеев и Николай Карцев иучастник Венгерских событий Виктор Драгин.

Ранее мы рассказывали о том, что ветеран войны Ольга Савельева в Можайске отметила 85-летие.

Можайск Великая Отечественная война
13 февраля 2025, 15:16
Две команды из Подмосковья выступят в финале Кубка Патриарха по хоккею с мячом
Федерация хоккея с мячом России
Читайте нас в: Google Новости
Финальный этап XV турнира по хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси среди девочек и мальчиков 2013–2014 годов рождения пройдет 18 и 19 февраля. Подмосковье на соревнованиях представят спортсмены из Красногорска и Королева.

Королевские юные хоккеисты в прошлом году впервые стали обладателями переходящего Кубка.

Финал турнира посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях примут участие более 500 юных спортсменов.

Все игры проведут на катке на Красной площади. Торжественная церемония открытия начнется в 13.00 17 февраля со старинной русской забавы - хоккея в валенках.

Спортсмены Хоккей
13 февраля 2025, 14:59
Химпредприятие в Воскресенске увеличило выпуск удобрений на 13%
Читайте нас в: Google Новости
Филиал «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ установил новый рекорд по выпуску удобрений марки NPKS. В феврале суточная выработка продукции составила 720 тонн.

Показателя удалось достичь в цехе Аммофоса № 1. По словам руководства компании, это стало возможным благодаря качественному анализу и мероприятиям, которые провели в 2024 году. В том числе капитальным ремонтам.

«Нам и ранее удавалось достигать суточного выпуска NPKS более 700 тонн в сутки. Увеличение производительности без существенного роста затрат на энергетику - это важный шаг в повышении эффективности производства», - отметил главный инженер филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ Владимир Шведиков.

Отметим, что NPKS - это марка универсальных комплексных азотно-фосфорно-калийных гранулированных удобрений. Они подходят для всех сельскохозяйственных культур и типов почв.

Воскресенск Промышленность

Новости по теме