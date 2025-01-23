23 января 2025, 10:25

Дети из соццентра в Красногорске получили подарки от музея «Архангельское»

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Музей Архангельское начал сотрудничество с образовательным центром «Созвездие» в Красногорске. Дети смогут побывать на различных экскурсиях, покататься на военной технике и просто гулять в парке.

Первая встреча ребят из центра и представителей музея-усадьбы уже состоялась. На ней руководитель культурного учреждения Вадим Задорожный передал ребятам подарки.

«Мы договорились о том, что наши дети, которые обучаются в центре „Созвездие“, будут иметь возможность посещать не только музей-усадьбу „Архангельское“, но и музей Вадима Задорожного, где есть военная техника и так далее, то есть это большое было сегодня мероприятие», - отметил директор образовательного центра «Созвездие» Сергей Сюрин.

В «Созвездии» воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, редкими заболеваниями, а также ребят, пострадавших от боевых действий. Теперь у них появится возможность гулять в Усадебном парке, знакомиться с историей дореволюционной России, кататься на военной технике из коллекции Задорожного. Такие экскурсии станут регулярными.

Красногорск Экскурсии Музеи Образование
23 января 2025, 11:25
Новый стадион построят по просьбе молодежи в Шатуре
Пресс-служба администрации м.о. Шатура
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Глава муниципального округа Николай Прилуцкий провел совещание с руководителем спортивной школы Константином Петровым, депутатами и представителями молодежного актива. Главной темой обсуждения стали перспективы развития спорта в Шатуре.

Молодые активисты попросили руководителя муниципалитета о строительстве небольшого стадиона на улице Строителей. Этот наиболее густонаселенный район Шатуры является подходящим местом для нового спортивного сооружения.

Николай Прилуцкий рассказал, что такой запрос уже поступал от спортсменов муниципалитета, поэтому проект стадиона уже готов. «При поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева вошли в областную программу. Рад, что оказались на одной волне со спортивной молодежью - начинаем работать», - отметил глава округа.

Проект нового стадиона включает футбольное поле и площадку ГТО. На нем можно будет заниматься легкой атлетикой и другими видами спорта. Для посетителей оборудуют теплые раздевалки, туалеты и душевые комнаты.

Спортсмены Строительство Шатура
23 января 2025, 11:08
Презентация сборника легенд о Воскресенске прошла в ДК «Химик»
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Книга под названием «Воскресенск. Это моя земля» представляет собой подборку из легенд, оформленных иллюстрациями и авторскими стихами жителей округа. Она станет началом масштабного культурного проекта.

Отметим, что Воскресенск стал третьим городом в Подмосковье, где реализовался проект кибер-путеводителя «Это моя земля». Он уже появился на всех топовых площадках, скачать его электронную версию можно бесплатно.

В книгу вошли легенды, иллюстрации, стихи воскресенских поэтов, а также исторические справки об объектах. Из 60 заявок на участие 20 попали в сборник на конкурсной основе.

«Участвовали все желающие, не только жители Воскресенска - это говорит об интересе из других городов Подмосковья. Я надеюсь, что первый проведенный конкурс дал плоды. Я хочу пожелать организаторам, чтобы они не останавливались на достигнутом», - прокомментировала депутат Московской областной думы Екатерина Лобышева.

В сборнике также содержится краткая информация о каждом природном или историческом объекте, фигурирующем в книге. Указаны и адреса, которые помогут легко найти то или иное знаменитое место Воскресенска.

«Это та основа, на которой будет строиться дальнейшая работа. Все исторические объекты, которые заложены в сборник, требуют внимания», - рассказала глава комитета по развитию креативных индустрий МОО «Опора России» Ирина Патрикеева.

Организаторы проекта планируют создавать квесты, программы для гостей муниципалитета любого возраста. Кроме того, одной из целей станет организация кинофестиваля, благодаря которому будут снимать различные исторические картины на основе, в том числе, и легенд Воскресенска.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, областного отделения «Опоры России», Федерального центра гуманитарных практик, администрации Воскресенска и журнала «Мир музея».

«Важно помнить, что каждая прочитанная книга - это новый опыт, новая перспектива, возможность увидеть мир с другого ракурса. Я бы хотел выразить благодарность организаторам, авторам, а также всем, кто поддержал литературу и способствует ее развитию», - отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Книги Воскресенск Литература
23 января 2025, 10:47
Психологи подмосковной Системы-112 оказали помощь свыше 60 раз с начала января
Пресс-служба Системы-112 Московской области
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Специалисты подмосковной Системы-112 оказали жителям психологическую помощь свыше 60 раз с начала года. Такие консультации позволяют облегчить состояние пострадавших и подготовить их к дальнейшему взаимодействию с экстренными службами.

Психологи начинают работу, когда человек дезориентирован и находится в состоянии шока. Ему помогают успокоиться и подготовиться к прибытию профессионалов.

Жителям напомнили, что по номеру 112 можно получить помощь по самым разным вопросам. Это могут быть семейные конфликты, вопросы эмоционального выгорания и зависимостей, сложности в отношениях с родителями и многие другие. Поддержку оказывают опытные операторы-психологи. С момента запуска службы в 2015 году специалисты провели свыше 40 тысяч таких консультаций.

«Система-112 Московской области - это универсальный помощник всем, кто попал в экстренную ситуацию или стал свидетелем происшествия. При звонке на номер „112“ оператор оперативно передает информацию экстренным службам - скорой помощи, полиции, ГИБДД, аварийной газовой и другим службам», - напомнили в ведомстве.

Спасатели Психология
23 января 2025, 10:23
Министр экологии Подмосковья проверил реконструкцию плотины в Серпухове
Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Глава министерства экологии и природопользования Московской области Павел Бида осмотрел плотину на реке Нара. Там проходит реконструкция донного водовыпуска.

Основной этап работ включает полную замену узлов сброса воды. Это позволит гидротехническому сооружению выполнять основную задачу - поддерживать уровень воды в реке. На объекте трудятся 20 человек и две единицы тяжелой техники.

Специалисты завершили установку буронабивных свай ледозащиты и бетонные работы. Заканчиваются монолитные работы. Монтаж гидромеханического оборудования, включающего два затвора с подъемными механизмами, выполнен на 70%. Подрядчик приступил к наращиванию ледозащиты до проектной метки. На следующей неделе планируется начать монтаж затворов.

Главной задачей организации, выполняющей реконструкцию, является завершить основные работы до паводков. После этого специалисты займутся благоустройством прилегающей территории.

Глава Серпухова Сергей Никитенко отметил, что Министерство экологии и природопользования Подмосковья и администрация округа держат работы на контроле.

Серпухов Ремонтные работы

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