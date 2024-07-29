29 июля 2024, 17:55

Дети из семейного центра посетили музей Отечественной военной истории в Истре

СЦ Истринский
Читайте нас в: Google Новости

Воспитанники семейного центра «Истринский» побывали в музее Отечественной военной истории в деревне Падиково. Для них провели экскурсию и рассказали о мужестве советских солдат.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, в 1941 году в деревне Падиково было остановлено наступление немецких войн на Москву.

Экскурсовод Артем Лазарев провел для ребят экскурсию. Он рассказал о битве за Ленинград и стойкости местных жителей во время блокады.

Дети ознакомились с разными видами военной техники - от танков до мотоциклов. Они увидели «Катюшу», пусковую установку БМ-13 и многое другое.

«Эта поездка стала незабываемой, и дети до самого вечера делились впечатлениями об экскурсии. Мы благодарим администрацию Музея за замечательную и очень полезную для детей экскурсию», - поделились в министерстве.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Музеи
29 июля 2024, 18:13
Автоинспекторы в Солнечногорске провели акцию «Безопасный двор»
Читайте нас в: Google Новости
Акция «Безопасный двор» прошла в Солнечногорске. Госавтоинспекторы провели встречу с жителями для профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

«Мы напомнили детям и их родителям, чтобы они были внимательны, не выбегали на дорогу и соблюдали другие правила. У нас бывает активное автомобильное движение во дворах, достаточно много машин паркуется. Родителям также следует разговаривать со своими детьми о правилах безопасности», - отметил временно исполняющий обязанности инспектора по пропаганде дорожного движения отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Солнечногорск Павел Терентьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инициаторами акции выступили сотрудники администрации муниципалитета, Госавтоинспекции, 1-го батальона 1-го полка ДПС «Северный» и отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по городскому округу Солнечногорск. Они рассказали юным жителям округа, почему важно соблюдать правила дорожного движения, как вести себя на дорогах и во дворах, а также раздали детям световозвращающие элементы для верхней одежды и рюкзаков.

Дети Солнечногорск ГИБДД Дороги
29 июля 2024, 18:09
Программу «Каникулы в музее» проведут для школьников в Звенигороде в августе
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники Звенигородского музея-заповедника разработали игровую программу для школьников. В августе участников «Каникул в музее» ждут пять дней интеллектуальных игр и экскурсий.

Каждая смена рассчитана на детей в возрасте от восьми до 12 лет. Ребята знакомятся с народными играми, посещают художественные выставки и готовят театральные постановки.

«За время прошлой смены дети приняли участие в экскурсионной прогулке по улицам Московской и Почтовой, побывали на выставке „Преображенная природа“, читали книги Федора Конюхова „Как стать путешественником“ и Жюля Верна „Таинственный остров“. Дети, которые любят чтение больших произведений, после смены берут книги в библиотеке, чтобы прочитать их полностью», - рассказала экскурсовод и методист музея-заповедника Елена Савчак.

Впереди у ребят - выставка «От земли до неба». Там они узнают о мастерах из деревни Шихово, которые делают домры, балалайки и гитары. Следующая смена откроется в августе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Дети Музеи
29 июля 2024, 18:07
Общежитие для студентов МГИМО построят в Одинцове в 2025 году
Минстрой МО
Читайте нас в: Google Новости
Строительство общежития МГИМО началось в Одинцове. В региональном министерстве стройкомплекса уточнили, что завершить все работы планируется в 2025 году.

«На площадке на улице Новоспортивная 37 рабочих и две единицы техники. Ведутся монолитные работы по устройству фундамента здания», - говорится в сообщении.

Согласно проекту, в корпусе обустроят жилые комнаты, кухни, коворкинг, служебно-хозяйственные помещения, а также пространства для отдыха. Прилегающую территорию также благоустроят - там установят малые архитектурные формы и проведут озеленение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Строительство
29 июля 2024, 18:00
Открытая тренировка по самбо прошла в парке «Сосновый Бор» в Дмитрове
Читайте нас в: Google Новости
Открытая тренировка по самбо прошла в парке «Сосновый Бор» в Дмитрове в рамках проектов «Za самбо» и «Самбо в парках!». Более 10 человек изучили приемы борьбы на открытом воздухе.

Мероприятие организовали тренеры школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров». Мастер спорта Александр Бондарь провел открытый урок для воспитанников. Более 10 человек начали с разминки, затем на практике отрабатали удары, болевые приемы и броски.

«Популяризация самбо - важная задача. Все-таки это единоборство в большей степени основано на обороне, а не на атакующих действиях. Оно формирует твердый характер и стойкость, играет важную роль в физическом воспитании: развивает мышцы, гибкость, выносливость, координацию и реакцию», - отметил организатор открытой тренировки по самбо, депутат фракции «Единая Россия», мастер спорта СССР по дзюдо, заслуженный тренер России, директор школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» Андрей Савин.

Развитие спорта - приоритетное направление программы партии «Единая Россия».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дмитров Парки

Новости по теме