Дети из Подмосковья посетят спектакль «Ленинградский щелкунчик»

Военно-исторический спектакль подготовила организация «Хранители времен». Он состоится 26 мая в 14:00.

Сказка расскажет об истории военных времен, когда весной 1943 года Ленинград подвергся нашествию крыс, от которых его спасли кошки из Ярославля и Сибири. Постановку посвятили детям блокады и защитникам города.

«Красной нитью через спектакль проходят такие понятия как любовь к Родине, защита страны, семья, самоотверженность, дружба, верность и забота о братьях наших меньших», - рассказали организаторы.

Премьера спектакля состоялась 12 января в Санкт-Петербурге, где его посетили около 800 детей из детских домов, приютов, семей участников СВО и другие зрители.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летнем отдыхе детей. Для них будут работать более 100 лагерей.

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