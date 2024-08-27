Дети из нуждающихся семей в Воскресенске получили школьные канцтовары

В этом году в Воскресенске к первому классу подготовили 39 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Организовали благотворительный сбор школьных товаров сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

«Дорогие дети! Вы идете в первый класс, впереди открыты все дороги. Я уверен, вы будете радовать своих родителей хорошим поведением, будете слушать учителей, а мы вас поддержим», - прокомментировал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

«Принимали участие депутаты, предприниматели, организации, предприятия, неравнодушные граждане. Мы набрали больше портфелей, но наши семьи нуждаются не только в школьных принадлежностях для первоклассников. Там нуждаются и другие ребята, которые идут в школу. Так что мы все ранцы, все принадлежности раздадим семьям», - сказала начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Воскресенска Ольга Махрова.

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