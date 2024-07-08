Дети из Лобни приняли участие в акции «Письмо солдату»

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Воспитанники детских пришкольных лагерей написали письмо солдату. Они поддержали бойцов специальной военной операции, поблагодарили за службу, пожелали здоровья и возвращения домой.

«Это мероприятие дает возможность каждому выразить свою благодарность военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий или проходящим службу вдали от своих родных», - отметили организаторы акции.

Напомним, патриотическому воспитанию в Лобне уделяют большое внимание. В школах регулярно проходят акция «Письмо солдату» и уроки мужества.

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