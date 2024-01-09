09 января 2024, 17:27

Дети из Климовска поделились впечатлениями от оздоровительного лагеря «Литвиново»

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Дети из Климовска размещаются в номерах оздоровительного лагеря «Литвиново» в Наро-Фоминском городском округе. Приехавшие сюда девочки рассказали «360» о первых впечатлениях от лагеря.

Дети, которых бесплатно направили в «Литвиново» после коммунальной аварии , осваиваются в номерах. Настроение у ребят, судя по их отзывам, отличное.

Девочки из Климовска поселились в одной комнате группой подруг. Они сообщили «360», что в лагере им все нравится, в том числе вожатый.

«Уже решили, какая очередь в ванную», - отметила одна из девочек.

Она также сказала, что привезла с собой в «Литвиново» небольшое искусственное растение, поскольку не любит комнаты без зелени.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина сообщила, что в лагерь бесплатно отправили детей из домов, в которых сохраняются проблемы с отоплением. В первую группу поехавших в «Литвиново» вошли 110 человек. По словам Каклюгиной, пока заезд организовали на неделю.

Губернатор Андрей Воробьев отметил, что первые путевки оформили на 95 детей и 15 родителей. Подать заявку на размещение в «Литвинове» можно через Telegram-чат «Наш Климовск» во вкладке «Детский лагерь».

Наро-Фоминск Дети Детские лагеря
09 января 2024, 16:59
Каратисты из Лобни приняли участие в гала-концерте «Мы верим твердо в героев спорта»
Unsplash
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Во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоялся концерт с вручением наград победителям первой спортивной премии «Мы верим твердо в героев спорта». Среди участников были и каратисты из школы «Кобудо Тацудзин» в Лобне.

Спортсмены из Лобни показали на сцене высокие профессиональные навыки и хорошую командную работу. Выступление прошло под песню «Ничего не жаль» в исполнении Дениса Майданова.

Торжественным финалом премии стал гала-концерт, в котором приняли участие звезды отечественной эстрады: Shaman, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Елена Ваенга, Олег Газманов, Валерия, Александр Буйнов, Ирина Дубцова, Юрий Антонов, а также спортсмены Софья Великая, Яна Егорян, Антон и Кирилл Бородачевы, Виталина Колесниченко, Мария Киселева, Светлана Ромашина и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня Концерты
09 января 2024, 16:23
Андрей Воробьев: дети из оставшихся без отопления домов в Климовске прибыли в оздоровительный лагерь
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Дети, живущие в домах Климовска, которые остались без отопления из-за коммунальной аварии, получили путевки в оздоровительный лагерь «Литвиново». Первые группы уже добрались до места, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Дети, живущие в домах Климовска, которые остались без отопления из-за коммунальной аварии , получили путевки в оздоровительный лагерь «Литвиново». Первые группы уже добрались до места, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Понимаем, что для семей с детьми происходящее в Климовске - особенный стресс, поэтому предложили поехать в детский лагерь „Литвиново“ в Наро-Фоминске. Пока путевки оформили на 95 детей и 15 родителей. Ограничений нет», - рассказал губернатор.

Первая группа приехала в лагерь, их встретили горячим обедом. У семей с детьми в Климовске еще есть возможность записаться и получить путевку.

Сделать это можно на стойке социальной защиты в спортивном центре «Юность» и через Telegram-чат @nash_klimovsk , во вкладке «детский лагерь».

Крупная коммунальная авария произошла на частной котельной патронного завода. Она отапливает 22 тысячи человек. Ситуация в Климовске стала самой тяжелой в отрасли ЖКХ в Подмосковье за последнее время.

Губернатор Андрей Воробьев сообщил: после аварии выяснилось, что котельной управляли «из рук вон плохо». Двое собственников находятся сейчас за границей. По решению президента имущество вернут в казну государства.

Подмосковье получило право взять под управление котельную, чтобы оперативно решить проблему. Тепло в пострадавшие дома должно вернуться уже вечером этого дня.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Подольск Дети Андрей Воробьев Отопление Детские лагеря
09 января 2024, 15:35
Десять мест для Крещенских купаний оборудуют в Одинцовском округе
пресс-служба Администрации Одинцовского округа
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На территории Одинцовского округа подготовят 10 мест для Крещенских купаний. Рядом с площадками оборудуют пункты обогрева и питания.

Крещенские купания на территории Одинцовского округа пройдут в ночь на 18 и 19 января 2024 года. Основным местом Крещенских купаний станет купель Саввино-Сторожевского монастыря. Она будет работать с 20:00 18 января до 16:00 19 января.

Для безопасности жителей подходы к водоему и купели оборудуют специальными настилами. У купелей будут дежурить спасатели, полицейские и медики.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово
09 января 2024, 14:56
«Вылечить систему теплоснабжения». На тепломагистралях Климовска заменят трубы
Пресс-служба губернатора Московской области
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев 9 января провел встречу с жителями Климовска, оставшимися без тепла в квартирах после аварии в котельной. Над устранением проблем до сих работают более 200 бригад, сейчас из 176 домов к отоплению подключены 86. Глава Подмосковья рассказал, что поручил заменить трубы на основных тепломагистралях микрорайона.

«Учитывая, что котельная сейчас у нас в распоряжении, в эти теплые дни мы начнем пять основных, очень влияющих на давление и температуру, магистралей закрывать», - рассказал он.

Специалисты заменят трубы, уточнил губернатор. То есть части труб вырежут, на их место поставят новые.

Также губернатор заявил, что одним из этапов устранения аварии будет наведение порядка в подвалах. Сначала оттуда вывезут строительный мусор, затем приступят к ремонту. Будут работать слесари и электрики, сантехники.

Андрей Воробьев добавил, что жители также сообщали о неприятном запахе от проводов после подачи электроэнергии. Этот вопрос тоже решат, пообещал он.

Ранее Воробьев поручил разобраться с тарифообразованием в Климовске. Губернатор отметил, что в микрорайоне стоимость воды выше, чем в Подольске, поэтому жителям предложат специальные тарифы.

Подольск Андрей Воробьев Отопление

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