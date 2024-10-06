Дети из центра помощи «Истринский» посетили завод по производству пасты

Иски на расторжение аренды с собственником самостроя в Горках были направлены в суд. Арендатор решил самостоятельно снести постройку.

Участок в деревне Горки, где расположилась незаконная постройка, был предназначен исключительно под ведение огородничества. Строительство капитальных объектов на этой территории было запрещено. Собственник, тем не менее, самовольно построил здесь гостиницу, на что неоднократно жаловались местные жители.

Администрация городского округа Мытищи направила в суд иски о расторжении с предпринимателем договора аренды и необходимости вернуть землю в собственность государству. Хозяин самостроя не стал ждать вердикт суда и решил снести гостиницу своими силами, согласившись с законными требованиями администрации округа.

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