28 декабря 2023, 18:20

Детей в семейном центре в Электростали поздравили с Новым годом

Unsplash
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Сотрудники МосОблЕИРЦ поздравили воспитанников семейного центра в Электростали с Новым годом. Ребятам вручили подарки в рамках проекта расчетного центра «Марафон добра».

С детьми водили хороводы, отгадывали загадки, рассказывали стихи и весело проводили время. Сотрудники МосОблЕИРЦ придумали необычную гирлянду: малыши срывали понравившуюся картинку, а взамен вешали свою открытку с пожеланиями.

«В центре воспитываются дети из неблагополучных семей. Каждый ребенок здесь особенно нуждается в поддержке и ждет новогодних чудес. Мира, добра, чтобы мама была здорова, родители были рядом - такие похожие и светлые мечты у этих детей», - рассказала начальник управления МосОблЕИРЦ «Электросталь» Лилия Суркова.

Акцию «Марафон добра» проводят в Московской области четвертый год подряд. Накануне Нового года сотрудники расчетного центра готовят интересную программу, костюмы, собирают деньги на подарки и устраивают праздники в детских домах, интернатах и реабилитационных центрах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что для жителей и гостей Подмосковья подготовили обширную развлекательную программу.

В праздники каждый сможет найти что-то по душе.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети ЖКХ Новый год
28 декабря 2023, 17:55
Лидеров выработки вторсырья за неделю определили на КПО «Восток» и «Нева» в Подмосковье
пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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Комплексы по переработке отходов «Восток» и «Нева» определили лидеров по выработке вторсырья за неделю. Большинство перерабатываемых там компонентов — это пластиковые бутылки.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, ежегодно КПО «Нева» перерабатывает 500 тысяч тонн отходов, а КПО «Восход» - 1,2 миллиона тонн.

Около 75% собранного мусора идет на переработку. Около 20% становится вторсырьем, 30% компостируется и 25% становится топливом.

С 21 по 28 декабря лидерами по переработке стали пластиковые бутылки, картон, тетрапак, жесть и стекло.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Переработка Мусор
28 декабря 2023, 17:46
Аллерголог НИКИ детства назвал плюсы и минусы живых и искусственных елей
Unsplash
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Аллерголог НИКИ детства Марина Малиновская назвала преимущества и недостатки живых и искусственных елей, а также рассказала, на какие факторы следует обращать внимание при выборе новогодней красавицы.

«Настоящая ель выделяет крайне ценные и полезные для человека вещества - эфирные масла, богатые фитонцидами. Эти соединения обладают бактерицидным и противовоспалительным действием. Но, к сожалению, польза от свежей елки длится совсем недолго, максимум один-два дня», - отметил врач.

У живой хвои есть и недостатки: большинство деревьев с елочных базаров заражены опасным плесневым грибком - на холоде он никак себя не проявляет, а в тепле начинает размножаться.

«Чувствительные к этому грибку люди могут ощутить очень неприятные последствия: одышку, нарушения дыхания, длительный кашель, выделение слизи из носа и нарушение сна», - добавила Малиновская.

Искусственные ели могут долго стоять в квартире, у них нет плесневых грибков, клещей и других возбудителей аллергии. Однако при покупке дерево стоит понюхать - если запах раздражает, то стоит выбрать что-то другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что для жителей и гостей Подмосковья подготовили обширную развлекательную программу.

В праздники каждый сможет найти что-то по душе.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».

Медицина Новый год
28 декабря 2023, 17:31
Еще 70 сел и деревень газифицировали в Подмосковье по программе губернатора с начала года
Unsplash
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С начала года газ провели еще в 70 населенных пунктов Подмосковья. Они получили синее топливо по губернаторской программе.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, изначально планировалось газифицировать 60 сел и деревень, однако план перевыполнили на 15%. Доступ к коммуникациям получили дополнительно тысяча человек.

«Сегодня, в преддверии нового года, произошло радостное событие для жителей деревни Михалево Павлово-Посадского городского округа - мы подключили населенный пункт к централизованному газоснабжению. Построили здесь семь километров новых газопроводов, чтобы обеспечить теплом более 200 домов» - рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Бесплатно провести газ к границам участков могут жители населенных пунктов, которые вошли в программу. Попасть в нее можно, если в селе или деревне прописано более 30 человек, а лимит капитальных затрат на одного жителя не должен превышать 450 тысяч рублей.

Всего в Подмосковье реализуют три программы газификации: губернаторскую, президентскую и совместную с «Газпромом». Регион стал лидером в стране по проведению этой работы. За 10 лет уровень газификации вырос с 70% до 98,1%.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Губернаторская программа Подмосковья Газ
28 декабря 2023, 17:18
Ветеранам Великой Отечественной войны вручили подарки к Новому Году в Подмосковье
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Акции «Полицейский Дед Мороз» и «С Новым годом, ветеран» прошли в Подмосковье. Депутат Мособлдумы Сергей Маликов и начальник УМВД России по городскому округу Красногорск поздравили с наступающими праздниками ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов МВД.

Подобные акции проводят в Московской области не первый год. По словам Маликова, забота о старшем поколение - это первостепенная задача депутатского корпуса.

«Хочу отметить, что мы встречаемся с ветеранами не только на Новый год и на День Победы. Депутаты разных уровней: Московской областной Думы и местные депутаты проводят систематические встречи и оказывают разного рода помощь нашим ветеранам в любое время», - прокомментировал депутат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что для жителей и гостей Подмосковья подготовили обширную развлекательную программу.

В праздники каждый сможет найти что-то по душе.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».

Пенсионеры Ветераны Мособлдума Новый год

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