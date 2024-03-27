Детей из Белгородской области встретили в Клину

Почти 100 детей в возрасте от семи до 16 лет разместились в лагере «Горизонт» в Клину, который был признан лучшим детским лагерем России по итогам 2023 года. Ребятам здесь нравится абсолютно все. Они отмечают уютное и комфортное размещение, а также активности, которые начались еще с первых дней.

Однако, больше всего дети хвалят еду. Пятиразовое питание по системе «шведский детский стол» с разнообразными блюдами вызывает восторг у гостей.

В ходе встречи с детьми глава округа Алена Сокольская сообщила, что в Подмосковье не принято скучать и хандрить. Учеба в одной из общеобразовательных школ Клина начнется уже в ближайшие дни, а досуг будет насыщен различными занятиями.

Она подчеркнула, что сейчас главная задача - наполнить жизнь ребят из Белгородской области позитивными эмоциями.

«Чтобы все страхи и тревоги остались позади, а в их жизни появилось место для музеев и театров, танцев и музыки, занятий спортом и увлечениями по интересам», - указала Алена Сокольская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о подготовке детских лагерей для размещения жителей Белгородской области.

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