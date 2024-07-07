07 июля 2024, 16:00

Десятки праздничных мероприятий провели в Химках ко Дню семьи

Администрация Химки г.о.
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Веселые гуляния прошли накануне Дня семьи, любви и верности в городском округе Химки. Горожане участвовали в мастер-классах, квестах, флешмобах, викторинах.

Масштабную развлекательную программу «Семья. Лето. Парк» организовали на площадках Химок.

В парке культуры и отдыха «Экоберег» жители играли в игру «Шапки наголо», слушали лекцию «Тайна трехлинейки», делали зарядку «Папа, мама я - спортивная семья», рисовали на мастер-классе «Рисуем мир». В зоне отдыха «Дубки» слушали концерт баяниста Ивана Фирсова. А в «Подрезково» участвовали в игровом тренинге «Психология пластики».

Акция «Ромашковое поле», анимация «Папа, мама я - счастливая семья» и мастер-класс по созданию семейной фоторамки прошли в парках имени Толстого и Величко. Там же жители насладились праздничным концертом «Моя семья».

Для присутствующих организовали фотозоны.

«Мы просто в восторге от такой интересной программы в преддверии Дня семьи, любви и верности! Так много разнообразных мероприятий для всей семьи - концерты, мастер-классы, спортивные соревнования, ярмарки и многое другое. Это прекрасная возможность провести время весело с любимыми людьми. Праздник наполнил наши сердца радостью и любовью!», - поделилась химчанка Василина Ермолова.

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Отдых Праздники Химки
07 июля 2024, 15:55
Спортсмены Химок стали призерами на первенстве по водно-моторному спорту
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Спортсмены Химок завоевали серебро и бронзу на Первенстве России по водно-моторному спорту. Соревнования «Формула Будущего» проходили в Санкт-Петербурге. В них приняли участие более 50 спортсменов.

Участие в соревновании принимали воспитанники Дома юных техников «Интеграл» под руководством тренера Владимира Выгузова. Они представляли Московскую область.

Игорь Захаров выступал в дисциплине скоростного маневрирования. В результате он выиграл серебряную медаль, а в итоговой таблице - бронзовую. Химчанин Александр Барменков завоевал бронзу в дисциплине слалома.

«Формула будущего» - это международный класс детско-юношеских соревнований на надувных мотолодках с подвесным мотором мощностью 5-8 лошадиных сил. Участники управляют судном румпельным способом. В Санкт-Петербург приехали на Первенство более 50 спортсменов из Ленинградской и Московской области, Краснодарского и Ставропольского края, а также Санкт-Петербурга.

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Спортсмены Ленинградская область Химки
07 июля 2024, 13:51
Более 100 химчан приняли участие в семейных играх по футболу
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Более 50 семей сыграли в турнире по футболу. Соревнования организовал женский футбольный клуб «МамСити». В турнире приняли участие детские клубы, команды пап и семьи в полном составе.

Семейные игры по футболу прошли в Химках на оборудованной площадке вблизи торгового центра МЕГА. Мероприятие организовали по инициативе клуба «МамСити» - это первая в округе женская футбольная команда. Отдельно состоялся турнир по женскому футболу «Да! Мы в спорте». За победу боролись восемь сборных - более 50 человек. Первое место заняла команда «Аэрофлот», на втором - «Олимпия», на третьем - «МамСити».

«Идея нашла большой отклик. У нас очень спортивная страна и наш прекрасный город Химки. Думаю, было бы здорово провести подробный массовый праздник футбола в день города Химок, сплотить жителей и подарить участникам, зрителям активный формат празднования», - рассказала руководитель команды «МамСити» и организатор проекта «Да! Мы первые в спорте»» Екатерина Сурина.

Ранее в Химках прошли масштабные соревнования по футболу среди женщин. Три команды приняли участие в турнире: «МамСити», «Кутузово» и «НеМамкай». Победила химкинская команда «МамСити».

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Химки Семья Футбол
07 июля 2024, 13:23
Роддом в Химках капитально отремонтируют к концу года
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Родильный дом в Химках откроется после капитального ремонта в этом году. За последние 50 лет на свет здесь появились более 100 тысяч младенцев. Светлана Парамонова проработала в роддоме более 36 лет.

Родильный дом в Химках преобразится полностью. В медицинском учреждении появятся современный стационар на 102 койки с отделениями гинекологии, патологии беременности, послеродовыми и реанимацией. Роженицы будут восстанавливаться в одно-, двух- и трёхместных палатах. Блоки оборудуют индивидуальным душевыми.

На время ремонта отделение гинекологии перевели в другое медицинское учреждение. Светлана Парамонова, после 36 лет работы, вышла на пенсию.

«Я начала свой профессиональный путь в Химкинском роддоме сразу же после окончания первого Московского Медицинского института имени Сеченова в 1987 г. В нашем родильном доме родился мой первый ребёнок - дочь. Мои родители свою жизнь с медициной не связали, а я решила, что буду заниматься благим делом - помогать появляться деткам на свет», - сказала Светлана Парамонова.

Роженицы роддома до сих пор выражают благодарность медикам. Светлана Парамонова говорит, что акушерство - это не профессия, а образ жизни.

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Дети Роддома Беременность Химки Работа Медицина
07 июля 2024, 13:22
Подмосковный регоператор «МСК-НТ» установил более 150 мусорных контейнеров
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «МСК-НТ» установил свыше 150 новых мусорных контейнеров. В Чехове появилось 124 бака, в Серпухове — 32, а в Подольске — 11.

Первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Николай Скворцов отметил, что сейчас проблемы с отходами связаны в основном с расположением контейнерных площадок и недостаточным числом договоров на вывоз мусора от СНТ. Поэтому для улучшения ситуации в регионе было решено увеличить количество баков.

«Некоторые регоператоры Подмосковья помогают нам в этом. Они проводят большую работу с муниципалитетами и увеличивают количество баков в пиковый период», - отметил Николай Скворцов.

Установка баков в основном производилась на проездных площадках ИЖС и в сельских населенных пунктах.

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Подольск Серпухов Чехов Мусор

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