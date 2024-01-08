Десятки аварийных бригад отправили на восстановление подачи тепла в дома Климовска

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Батареи на Юбилейном проспекте, дом № 88 в Химках начали прогреваться. Жители испытывали неудобства из-за перебоев с отоплением.

В администрации городского округа Химки подчеркнули, что в доме № 88 на Юбилейном проспекте специалисты управляющей компании «Жилищник» завершили работы по замене радиаторов отопления в подъезде.

«Тепло в квартиры подали. В настоящий момент проводится регулировка параметров. Их приведут к нормативному значению в ближайшее время», - пояснили в администрации.

Как говорят жители дома, представители администрации Химок несколько раз замеряли температуру в разных квартирах. Бригады коммунальных служб не перестают вести работы, чтобы вернуть тепло в квартиры.

Ранее энергетики Химок оперативно устранили все аварии в городском округе.

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