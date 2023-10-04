Десять школьных команд приняли участие в первенстве Подмосковья по гольфу в Дмитрове

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За победу в турнире боролись воспитанники секций из Мытищ, Шаховской, Орехово-Зуево, Щелкова и Дмитрова. Лучших выявляли в командном и личном зачетах.

В состязаниях юниоров - все было по-взрослому: настоящие клюшки и мячи. Гандикап участников не ниже 54. Игра на девяти лунках - не более шести ударов на каждой.

«Этот турнир в первую очередь дает развитие, популяризацию гольфа как спорта. Это достаточно молодой вид спорта в России, тем самым благодаря поддержке главы Ильи Игоревича Поночевного мы развиваем данное [направление]», - сказал начальник управления физической культуры и спорта Дмитровского городского округа Михаил Сентюрин.

Школьные команды соревновались отдельно от юниоров-профи. Ребята играли безопасными клюшками и мячами. Дмитровский округ представляли сразу три команды - из Рогачево, Деденево и гимназии «Дмитров».

«Дети, которые занимаются с февраля, имеют правильно поставленный удар, держат правильно клюшку, есть понимание игры - за минимальное количество ударов загнать мяч в лунку», - заметил главный судья школьных соревнований по гольфу Максим Шокун.

По итогам трехчасовых соревнований первое место заняла команда из Шаховской школы № 1, второе получили ребята из Деденево, а третье - у Рогачевской школы.

«В гольфе очень много этики, много моментов воспитательных, много моментов, которые тебе понадобятся как личности. Я считаю, нашим детям с таким количеством гольф-полей в Дмитровском городском, [хорошие] возможности открываются», - отметила Олимпийская чемпионка, почетный президент Ассоциации гольфа России Светлана Журова.

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