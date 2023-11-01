Десять медиков трудоустроились по программе «Земский доктор» в Солнечногорске с начала года

Десять медицинских специалистов получили работу в учреждениях Солнечногорска по программе «Земский доктор». В этом году в рамках проекта в муниципалитете приступили к работе участковый терапевт в Дурыкино, участковый педиатр в Луневской амбулатории, а также заведующие Таракановским и Алабушевским фельдшерско-акушерскими пунктами.

Участники программы «Земский доктор» получают единовременную денежную выплату в зависимости от удаленности территории: врачи - до 1,5 миллиона рублей, средний медицинский персонал - до 750 тысяч. Чтобы подать заявку на участие в программе «Земский доктор», необходимо обратиться в отдел кадров медицинской организации.

«Помимо программы „Земский доктор“, в нашем округе предусмотрены и другие меры поддержки для врачей. В частности, 15 медицинским специалистам вручили свидетельства по программе „Социальная ипотека“. Наиболее востребованной стала и компенсация аренды жилья, которую получают 89 медработников. Отмечу, что данные меры дают результат: с начала года в медучреждения округа трудоустроились 33 медицинских специалиста», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что свыше 30 стоматологий и 50 детских поликлиник прошли перезагрузку в регионе.

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