«Держать ответ перед жителями». Андрей Воробьев — о решении проблем с перебоями в отоплении

Все обращения по перебоям в подаче отопления - на особом контроле, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, жалобы поступали из Электростали, Химок, Подольска, Ликино-Дулева и Ленинского округа. Вопросы решают в приоритетном порядке.

Это одно из направлений, с которых глава Подмосковья начал заседание областного правительства.

«Начать хочу с актуального вопроса. Отопление - тема, которую мы уже несколько раз в таком формате с вами рассматривали. И Электросталь, и мытищинское подразделение ЖКХ, и Химки. Тема, которая на контроле находится. В ближайшее время буду в Солнечногорске с посещением всего комплекса ЖКХ и держать ответ перед жителями. Улица Советская в Подольске на прошлой неделе тоже заставляла обратить на себя внимание», - сказал губернатор.

В Ленинском округе обращения по сбоям отопления поступали из жилого комплекса «Видный город», в Электростали - из микрорайона Восточный, в Химках - из микрорайона Планерная. Недавно пришла коллективная жалоба из Ликино-Дулева.

Все проблемные точки по отоплению, как подчеркнул Воробьев, взяли на усиленный контроль.

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