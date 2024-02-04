04 февраля 2024, 20:52

Дерматовенеролог НИКИ детства Орлова рассказала о вреде мягких игрушек в детской кровати

Пресс-служба Минздрава МО
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Мягкие игрушки зачастую оказываются в детской кроватке. О том, какой вред это может нанести здоровью ребенка, рассказала руководитель Центра генных дерматозов НИКИ детства, врач-дерматовенеролог Ольга Орлова.

Орлова указала, что любимая игрушка ребенка часто оказывается на улице, в магазинах и на детских площадках, где может попасть пылевой клещ и другие патогенные микроорганизмы. Сон с плюшевой игрушкой может вызвать аллергические реакции, насморк и кишечные расстройства.

«Так как игрушка находится в непосредственной близости к лицу, в том числе ко рту ребенка, из-за этого у него может появиться ОРВИ, вирус контагиозного моллюска и пиодермия. Поэтому их необходимо чистить, стирать и дезинфицировать, в том числе после прогулки или посещения лечебного учреждения», - подчеркнула специалист.

Она отметила, что при покупке мягких игрушек важно выбирать изделия из натуральных материалов с коротким или без ворса. Кроме того, материалы, используемые в изготовлении игрушек, включая наполнители, красители и декоративные элементы, должны соответствовать высоким стандартам качества.

Орлова также посоветовала предупредить родственников и знакомых о том, чтобы они не дарили ярких игрушек с использованием вредных красителей, содержащих свинец и кадмий, которые могут быть опасны для ребенка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что поддержку будущих мам в регионе признали одной из лучших в России.

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Дети Врачи
04 февраля 2024, 20:03
Бизнес-омбудсмен Подмосковья проведет прием в Люберцах 8 февраля
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области по Люберцам, Дзержинскому и Котельникам Анна Лежнева проведет прием 8 февраля. Она ответит на интересующие бизнесменов вопросы.

В ходе приема рассмотрят жалобы и вопросы, касающиеся нарушения прав и законных интересов предпринимателей. Отдельной темой станет реакция должностных лиц на обращения представителей бизнеса.

Чтобы принять участие, необходимо пройти предварительную регистрацию по телефону: 8 (926) 0948578.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
04 февраля 2024, 19:29
Проектировщиков из Подмосковья пригласили к участию в конкурсе «Дерево в архитектуре»
Unsplash
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Союз архитекторов России совместно с администрацией Вологды проведут международный форум «Дерево в архитектуре 2024» с 18 по 20 июля. Главная тема — «Взгляд в Завтра». Она ориентирована на обзор актуальных направлений применения древесного материала в сфере архитектуры и строительства.

В рамках форума пройдет пятый смотр-конкурс «Дерево в архитектуре» с участием международных экспертов. Он продемонстрирует разнообразие применения дерева и реальное воплощение инновационных творческих идей в лучших проектных решениях для деревянного строительства от ведущих архитектурных студий, бюро, строительных компаний.

В рамках деловой программы форума «Дерево в архитектуре 2024» также пройдут лекции, дискуссии и круглые столы с участием экспертов из архитектурно-строительной и производственной отраслей, а также представителей государственных структур.

Заявки на участие принимаются до 13 мая, а работы необходимо представить до 3 июня. Подведение итогов и награждение победителей состоится 20 июля 2024 года.

Условия участия можно найти на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru доступна афиша мероприятий, которые проводятся на территории региона.

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Строительство Архитектура
04 февраля 2024, 17:47
Подмосковный травматолог Григорьев порекомендовал брать все результаты исследований на прием
Пресс-служба Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (Кукушкина Елизавета Сергеевна)
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Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Подмосковья, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев рассказал, почему необходимо приносить на прием к специалистам все результаты ранее сделанных исследований. По его словам, это поможет назначить правильное лечение.

Григорьев подчеркнул, что травматолог-ортопед должен быть уверен в точности диагноза. Некоторые заболевания опорно-двигательного аппарата могут иметь схожие симптомы, поэтому для уточнения диагноза могут потребоваться дополнительные исследования.

«Без точных данных о состоянии пациента доктор может выбрать некорректное лечение, а основываясь на результатах исследований, врач может контролировать эффективность лечения. Если лечение не приносит должных результатов, может потребоваться коррекция тактики лечения», - указал специалист.

Он добавил, что большинство заболеваний можно предотвратить, если своевременно проходить медицинское обследование.

Предоставление медицинской документации травматологу-ортопеду поможет ему получить полную информацию о состоянии здоровья ребенка, поставить точный диагноз и определить степень заболевания или травмы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи
04 февраля 2024, 16:38
Почтовую марку в честь 650-летия Высоцкого монастыря выпустили в Подмосковье
Телеканал «360»
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Почтовую марку в честь 650-летия Высоцкого монастыря, расположенного в Серпухове, выпустили в Подмосковье. Обитель является объектом культурного наследия федерального значения.

На марке изображены панорама монастыря, преподобный Сергий Радонежский и первый настоятель преподобный Афанасий Высоцкий Старший.

Обитель основал князь Владимир Храбрый по благословлению преподобного Сергия Радонежского в 1374 году. Ее трижды посещал царь Иван Грозный. На сегодняшний день на территории действуют шесть храмов. В трех из них ведутся работы по реставрации, а еще два храма строятся.

Главная святыня монастыря – чудотворный образ Божией Матери «Неупиваемая чаша» в Покровском храме. В некрополе обители погребены первый русский канцлер Гаврила Головкин и мореплаватель Федор Соймонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил спасателей и МВД за высокий уровень безопасности в Крещение.

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Серпухов

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