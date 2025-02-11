Дерматовенеролог Габанукаева рассказала о влиянии татуировок и пирсинга на кожу

Для создания татуировок используются иглы или другие острые инструменты, с помощью которых пигменты вводятся под кожу. Хотя в развитых странах осложнения возникают редко, они все же возможны и могут быть связаны с аллергическими реакциями на компоненты красок, содержащие металлы и химические соединения. Существует также риск вирусных, бактериальных и грибковых инфекций, включая гепатит и ВИЧ, которые передаются через кровь. Кроме того, татуировки могут создавать проблемы при проведении некоторых медицинских процедур, например, внутривенных инъекций.

Пирсинг также может привести к медицинским осложнениям. Среди них инфицирование, контактный аллергический дерматит из-за металла, кровотечение, рубцевание, неврологические осложнения и риски, связанные с анестезией.

Как утверждает врач-дерматовенеролог Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Ася Габанукаева, подобные процедуры могут быть безопасными, если обращаться к квалифицированным специалистам. Такие работают с качественными материалами и следят за стерильностью инструментов. После процедур важно следовать индивидуальным рекомендациям по уходу за кожей, чтобы избежать негативных последствий.

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