12 февраля 2025, 12:08

Дерматолог МОККВД Нетесова напомнила о риске заражения детей педикулезом зимой

Пресс-секретарь ГБУЗ Московской области «МОККВД»
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В зимние месяцы дети и подростки могут заразиться головным педикулезом в учебных заведениях, спортивных секциях или лагерях. Врач-дерматовенеролог Мытищинского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Екатерина Нетесова рассказала, как этого избежать.

Заболевание опасно тем, что из-за зуда и расчесов может присоединиться вторичная инфекция.

«Важно помнить, что педикулез не является признаком плохой гигиены, он может возникнуть у любого человека независимо от социального статуса», - уточнила Нетесова.

Он быстро распространяется через близкий контакт между людьми, при использовании общих расчесок, щеток, заколок для волос или подушек. Поэтому важно пользоваться личными средствами ухода и стараться свести к минимуму контакты с зараженными людьми.

Родителям рекомендуют регулярно осматривать волосы детей. Если они обнаружили паразитов, то следует обратиться к врачу, который назначит механическое удаление вшей и гнид, специальные шампуни, спреи или лосьоны.

Дети Врачи
12 февраля 2025, 12:05
Отделение реабилитации для особенных детей открылось в Лобне
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Глава городского округа Лобня Анна Кротова вместе с муниципальным депутатом Галиной Волковой лично поздравили с открытием коллектив семейного центра «Дмитровский». Новое отделение уже активно функционирует. Его посещают 52 ребенка, 28 из которых имеют инвалидность.

Здесь созданы все условия для комплексной реабилитации и гармоничного развития детей: проводят реабилитационные и досугово-развивающие занятия, тренировки по лечебной физкультуре, танцам и музыке. Также в специально оборудованных кабинетах с детьми работают психологи, логопеды и дефектологи.

В планах центра на ближайшее будущее - расширять спектр услуг и возможностей. С 1 марта планируют открыть дополнительные помещения, предназначенные для проведения занятий по социально-бытовой адаптации и арт-терапии для молодых людей с инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет.

Для того, чтобы оформить ребенка в семейный центр «Дмитровский», родителям необходимо подать соответствующую заявку на сайте , прикрепив необходимый пакет документов, и уведомить об этом руководство центра.

Дети Лобня Врачи Медицина
12 февраля 2025, 11:24
Творческие занятия провели для детей с ОВЗ в Домодедове
Медиасток.рф
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Дети с ограниченными возможностями здоровья из Домодедова побывали на музыкальном и хореографическом уроках. Они научились выражать эмоции через движения.

Занятия провели в школе № 1. Ребят обучали азам в музыке, изо и хореографии.

«Одна группа - 12 человек и другая группа тоже 12 человек. Дети очень музыкальные, трудоспособные, трудолюбивые, и у них горят глаза. Я чувствую, что им это нравится, и значит, мы в правильном направлении», - отметила директор филиала «Дарование» Домодедовской детской школы искусств Яна Рудь.

К примеру, преподаватель Домодедовской детской школы искусств филиала «Гармония» Сергей Радько обучает детей игре на синтезаторе и баяне. За три года занятий его воспитанники победили на нескольких конкурсах.

«Дети получают возможность творить, развиваться. Получают знания такие же, которые дают в детской художественной школе», - добавила преподаватель Домодедовской детской школы искусств Евгения Зеленая.

Дети Город Домодедово
12 февраля 2025, 11:22
Еще 4,3 тысячи новорожденных проверили на генетические заболевания в Подмосковье
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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С начала года в Подмосковье проверили на генетические заболевания почти 4,3 тысячи новорожденных. Их исследовали на 36 патологий.

Новорожденных проверяют на генетические заболевания в ходе неонатального скрининга. Он позволяет выявить спинальную мышечную атрофию, муковисцидоз и другие патологии.

По словам министра здравоохранения Подмосковья максима Забелина, обнаружение отклонений на ранней стадии позволяет вовремя назначить лечение и избежать осложнений.

«С начала этого года расширенный неонатальный скрининг прошли почти 4,3 тысячи новорожденных, у 11 из них были выявлены генетические заболевания на ранней стадии», - сказал министр.

Исследование проводят в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки. При выявлении патологий с родителями связываются, чтобы разъяснить дальнейшие действия.

Дети Больницы Врачи
12 февраля 2025, 11:16
Часовню с иконой Георгия Победоносца отремонтируют в Реутове ко Дню Победы
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Реставрация уже началась в часовне, входящей в состав мемориального комплекса, в Реутове. Работы идут по поручению главы городского округа Филиппа Науменко. Завершить их должны в мае.

Вопрос обсудили на очередном заседании организационного комитета по празднованию 80-летия Победы. Специалисты рассмотрели исполнение дорожной карты по главным мероприятиям.

Рабочие сделают в часовне гидроизоляцию цоколя, проведут отопление, заменят штукатурку и кровлю, распишут стены и своды.

«В часовне размещена уникальная икона Георгия Победоносца, выполненная в мозаичной технике. Святой является покровителем воинов, и будет символично освятить часовню в день Победы и провести в ней праздничную службу», - добавил первый заместитель главы городского округа Реутов Алексей Ковязин.

Также в муниципалитете проведут свыше 200 патриотических мероприятий. Ветераны поучаствуют в 65 событиях.

Православие Реутов Великая Отечественная война

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