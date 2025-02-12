Дерматолог МОККВД Нетесова напомнила о риске заражения детей педикулезом зимой

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Заболевание опасно тем, что из-за зуда и расчесов может присоединиться вторичная инфекция.

«Важно помнить, что педикулез не является признаком плохой гигиены, он может возникнуть у любого человека независимо от социального статуса», - уточнила Нетесова.

Он быстро распространяется через близкий контакт между людьми, при использовании общих расчесок, щеток, заколок для волос или подушек. Поэтому важно пользоваться личными средствами ухода и стараться свести к минимуму контакты с зараженными людьми.

Родителям рекомендуют регулярно осматривать волосы детей. Если они обнаружили паразитов, то следует обратиться к врачу, который назначит механическое удаление вшей и гнид, специальные шампуни, спреи или лосьоны.