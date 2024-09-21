21 сентября 2024, 12:58

Деревья высадили в парке «Ривьера» в Можайске

Пресс-служба администрации Можайского округа
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Акция по высадке деревьев прошла в парке культуры, отдыха и спорта в Можайске. В ней поучаствовали министр культуры и туризма Московской области, глава муниципалитета и председатель Совета депутатов.

Ольху, иву и карагану высадили жители Можайска в местном парке в рамках акции. К ним присоединились министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев и председатель Совета депутатов Лидия Афанасьева.

Выбранные породы деревьев поглощают звук, не требуют серьезного ухода и прекрасно адаптируются к местному климату.

«В озеленении парка также приняли участие волонтеры, экологические активисты и активные жители Можайского округа. Общими усилиями мы осуществили полезное дело для нашей окружающей среды и для муниципалитета в целом», - сказал Денис Мордвинцев.

Отметим, что ранее глава муниципалитета встречался с Василием Кузнецовым для обсуждения планов по развитию парка. Одним из пунктов как раз и стало озеленение территории.

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Природа Можайск Парки
21 сентября 2024, 12:18
Ремонт пяти котельных завершат в Щелкове до конца года
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Капитальный и текущий ремонт котельных и тепловых пунктов продолжается в Щелкове. Все работы должны завершить до конца этого года.

Капремонт котельной на Институтской улице выполнили на 30%. Деаэратор заменили в котельной на Сиреневой улице.

Обновление идет и в центральном тепловом пункте № 1. Рабочие заменили 17% теплообменного оборудования.

Оборудование заменят и в котельной на улице Текстильщиков. Специалисты уже приступили к монтажу. Замена двух котлов и деаэратора продолжается в котельной на Московской улице.

«Строительство двух блочно-модульных котельных идет в поселке Фряново. Активно продолжается капремонт участков тепловых сетей вдоль Пролетарского проспекта. Все работы планируется завершить до конца 2024 года», - прокомментировал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

После опрессовки выявили еще четыре участка тепловых сетей, требующие ремонта: от котельной по Комсомольской улице, в деревне Богослово, а также от котельной № 8 по Фабричной улице.

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Отопление Щелково Ремонтные работы
21 сентября 2024, 11:18
Спортсмены из Чехова стали призерами чемпионата России по лапте
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Сборная Подмосковья заняла второе место на всероссийских соревнованиях по лапте. В команду вошли 10 спортсменов из Чехова.

Чемпионат России по лапте среди мужских и женских команд прошел в Анапе. В нем состязались 14 мужских и 12 женских сборных из 16 регионов страны.

Павел Гусев, Данила Елизаров, Матвей Терентьев, Сергей Дорош и Василий Нижегородцев из Чехова вошли в состав мужской сборной команды Московской области. Они проиграли лишь команде из Омской области в финале и стали вице-чемпионами турнира.

В состав областной женской сборной вошли Анастасия Елизарова, Ирина Смирнова, Анжелика Синякова, Светлана Неджера и Олеся Рерих из Чехова. Они заняли девятое место.

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Спортсмены Чехов
21 сентября 2024, 11:07
Совет депутатов утвердил новые правила благоустройства в Чехове
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В Чехове прошло заседание Совета депутатов. На нем приняли несколько важных решений. Так, народные избранники определили единые требования к благоустройству и содержанию муниципальных территорий.

Также депутаты внесли изменения в решение о бюджете городского округа Чехов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Эти корректировки направлены на уточнение и оптимизацию бюджетных показателей из-за текущих потребностей муниципалитета.

Кроме того, они утвердили изменения в положение о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий и внесли поправки в положение об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности.

Другие решения депутатов связаны с корректировкой правил благоустройства.

Отметим, что в заседании поучаствовал также Чеховский городской прокурор Вадим Шишкин.

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Благоустройство Правила Чехов Депутаты
21 сентября 2024, 10:43
Депутаты из Чехова встретились с жителями поселка Чернецкое
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Профильные специалисты и депутаты провели встречу в формате выездной администрации с жителями поселка Чернецкое. Они обсудили содержание домов, ремонт дорог и тему благоустройства.

Участниками встречи стали специалисты администрации Чехова, муниципальные депутаты, руководители профильных подразделений и представители управляющих и ресурсоснабжающих компаний.

Большинство обращений жителей касалось транспортного обслуживания, состояния многоквартирных домов и получения коммунальных услуг. Также людей интересовали ремонт дорог и благоустройство территорий в поселке.

Ряд обращений решили на месте, остальные взяли в работу.

Напомним, что проконсультироваться по актуальным вопросам можно не только в ходе выездных администраций, но и в территориальных отделах в селах Дубна, Новый Быт и Троицкое.

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Благоустройство Чехов Депутаты

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