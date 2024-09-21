Деревья высадили в парке «Ривьера» в Можайске

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Ольху, иву и карагану высадили жители Можайска в местном парке в рамках акции. К ним присоединились министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев и председатель Совета депутатов Лидия Афанасьева.

Выбранные породы деревьев поглощают звук, не требуют серьезного ухода и прекрасно адаптируются к местному климату.

«В озеленении парка также приняли участие волонтеры, экологические активисты и активные жители Можайского округа. Общими усилиями мы осуществили полезное дело для нашей окружающей среды и для муниципалитета в целом», - сказал Денис Мордвинцев.

Отметим, что ранее глава муниципалитета встречался с Василием Кузнецовым для обсуждения планов по развитию парка. Одним из пунктов как раз и стало озеленение территории.

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