Деревню Захарково в Чехове газифицировали

Генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов ответил на вопросы жителей.

«Здесь и кураторы, и старший куратор, здесь и начальник подольского филиала, я видела и нашего чеховского здесь. Поэтому можно подойти и решить вопрос», - сказала староста деревни Лариса Николаева.

Подобные встречи помогают жителям разобраться в вопросе, а «Мособлгазу» улучшить качество работы.

В Чехове насчитывается более 400 дачных и садоводческих товариществ. Ряд из них попадает под условия социальной газификации. Округ входит в число муниципалитетов, где программа затронет максимальное количество участков.

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