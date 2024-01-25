Деревню Вертячево полностью газифицируют за 2 года

Жители деревни Вертячево задали вопрос о газификации населенного пункта. По этому вопросу с жителями общался заместитель главы Раменского городского округа Владимир Векленко.

«Нас интересует, когда в наши дома подведут газ. В администрации нам ответили, что деревня уже вошла в программу газификации. Нам обещали уточнить сроки проведения работ», - отметила жительница населенного пункта.

По словам Векленко, деревня включена в программу газификации Московской области. Сейчас уточняются объемы финансирования на 2024–2026 годы. После этого определят дату, когда конкретно газифицируют населенный пункт.

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