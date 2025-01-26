Деревню Мусино в Волоколамске газифицируют в 2025 году

Протяженность газопровода - 5,8 километров. На объекте трудятся 20 рабочих. В настоящее время они монтируют стальные трубы диаметром 159 миллиметров в райне Шилова. В дальнейшем подрядчик выведет низкое давление вблизи деревни, чтобы газифицировать жилые дома.

Отметим, работы ведутся в рамках совместной инвестиционной программы «Развитие газоснабжения и газификации Московской области на период 2021–2025 годы» между ПАО «Газпром» и Правительством Московской области.

«В 2024 году в Мусине было завершено строительство газопровода низкого давления, он уже опрессован. После ввода в эксплуатацию газопровода высокого давления жители смогут подать заявки на техническое присоединение к нему индивидуальных жилищных строений. Ориентировочно это станет возможным уже во втором квартале 2025 года», - рассказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.