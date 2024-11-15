Деревне Таширово присвоят звание «Населенный пункт воинской доблести»
Почетное звание получит деревня Таширово в Наро-Фоминском округе. Ей планируют присвоить звание «Населенный пункт воинской доблести».
Проект закона о присвоении звания одобрило правительство Московской области. Решение примут на ближайшем заседании депутаты Московской областной думы.
Для того, чтобы получить звание, около года трудились представители Совета депутатов Наро-Фоминска, администрации округа и историк-краевед Владимир Мельников.
Отметим, что жители Таширова проявили себя как отважные граждане в годы Великой Отечественной войны. За бои под Москвой в 33-й армии 16 бойцов и командиров удостоили Ордена Ленина, семерых из них - за бои на Ташировском направлении.
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