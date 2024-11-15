Деревне Таширово присвоят звание «Населенный пункт воинской доблести»

В Балашихе организовали просветительскую программу, посвященную творчеству одного из поэтов XIX века Федору Тютчеву. Учащиеся школ смогли принять участие в познавательной поэтической программе под названием «Здесь все дышит Тютчевым», в которой также участвовали член фракции партии «Единая Россия», координатор партийного проекта «Культура малой Родины» Андрей Холод.

Событие прошло в библиотечном музее, который уже 19 лет является центром притяжения для любителей литературы. Школьники с увлечением изучали уникальные экспонаты музея, включая книги, журналы, альбомы, картины и коллекционные предметы.

Кроме того, они узнали историю присвоения имени Федора Тютчева библиотечной системе.

«Сегодня мы смогли прикоснуться к жизни и творчеству русского поэта через уникальные экспонаты литературного музея. Большая и насыщенная программа стала новым опытом для ребят и интересным дополнением к урокам литературы», - отметил Андрей Холод.

В ходе программы особое внимание уделили музейной экспозиции, посвященной сыну поэта - Федору Тютчеву, который стал русским офицером, журналистом и писателем, а также Героем Первой мировой войны. Также представили портретную галерею, отражающую жизни современников поэта, членов его семьи и близкого окружения.

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