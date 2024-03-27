Дератизацию придомовых территорий провели в Лобне

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Управляющие компании и коммунальные службы города привлекли специалистов санэпидемстанции для проведения необходимых работ. Анна Кротова уточнила, что дератизация уже проведена в нескольких районах города, включая улицы Некрасова, Ленина, Заречную и Маяковского.

Помимо этого, в Лобне регулярно проводят обработку подвалов домов. Жители могут сообщить о необходимости таких работ, обратившись в диспетчерскую службу своей управляющей компании.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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