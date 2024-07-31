Депутаты встретились с жителями Воскресенска в рамках предстоящих выборов

Народные избранники встречаются с жителями округов Московской области, в которых пройдут выборы в новый состав Советов депутатов. Свыше 1500 таких встреч уже провели в Подмосковье. Предложения и идеи, озвученные участниками на таких собраниях, включат в предвыборную программу «Единой России».

«Цель этих мероприятий - выявить наиболее острые вопросы, требующие решения. На данный момент местными исполкомами при участии как действующих депутатов всех уровней, так и тех, кто выдвинул свои кандидатуры для участия в выборах, проведено 1 516 таких встреч», - заявил депутат Денис Перепелицын.

Подобные встречи проходят и в Воскресенске. Там обсуждают темы благоустройства территории, улучшения инфраструктуры, охраны окружающей среды. Горожане могут задать интересующие вопросы, получить на них ответы, высказать идеи и предложить варианты решения проблем.

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